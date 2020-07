Premier League-håpet lever for King – City knuste Watford

Raheem Sterling scoret to av Manchester Citys fire mål i maktdemonstrasjonen mot nedrykkstruede Watford. Foto: Adrian Dennis / Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Manchester City vant 4-0 over Watford og sørget dermed for at Joshua Kings Bournemouth fortsatt har mulighet til å overleve i Premier League.

Anført av Raheem Sterling, som noterte seg for sesongens 18. og 19 mål, seiret de lyseblå 4-0 i det som kunne vært enden på visa for Bournemouths Premier League-eventyr. For om Watford hadde tatt poeng ville King og hans klubb rykket ned til den engelske mesterskapsserien. Resultatet gjør at Watford fortsatt står på 17.-plass med 34 poeng, tre foran Bournemouth. Det betyr at det går mot et vanvittig nedrykksdrama i Premier League. Bournemouths håp ligger nå i at Watford taper sin siste kamp mot Arsenal, mens de selv må vinne på bortebane mot Everton. Ved det utfallet får de to lagene poengsum, og målforskjellen vil bli gjeldende. Med i regnestykket er også Aston Villa, som har like mange poeng som Bournemouth før tirsdagskveldens kamp mot Arsenal. Status før den siste serierunden for Watford og Bournemouth er følgende: 17. Watford 39-66 (-27) 34 poeng. 18. Aston Villa 39-66 (-27) 31 poeng. 19. Bournemouth 37-64 (-27) 31 poeng. Toneangivende Sterling Møtet med de regjerende mestrene ble Hayden Mullins første som Watford-manager, og «The Hornets» fjerde sjef denne sesongen. Kampen var drøye ti minutter gammel da City kom til kampens første sjanse. Rodris skudd fra distanse gikk via Gabriel Jesus på veien mot krysset. En feberredning av Ben Foster avverget imidlertid kanonkulen. Sterling satte inn City-ledelsen etter en halvtime spilt. 25-åringen mottok Kyle Walkers innlegg og blåste ballen i motsatt kryss bak en sjanseløs Foster. Ti minutter senere fikk City straffe etter at Sterling gikk i gresset innenfor Watfords sekstenmeter. 25-åringen tok ansvar selv fra straffemerket, men forsøket ble reddet mesterlig av Ben Foster. Burvokteren måtte imidlertid gi retur på Sterlings straffe, og den satte straffetakeren selv enkelt i mål til 2-0. Blå maktdemonstrasjon Watford hang simpelthen ikke med i sola på Vicarage Road. Sterling gikk for hat tricket da han ble servert en utsøkt stikker fra Kevin De Bruyne. Foster leverte nok en sterk redning, men returen falt i føttene på Phil Foden som enkelt kunne spasere kula inn i det åpne målet. Tre minutter senere var det Aymeric Laporte som fikk æren av å øke City-ledelsen til 4-0 da han stanget inn De Bruynes presise frispark. Flere mål ble det ikke. City vant overbevisende mot et tafatt Watford-lag som nå har like mange minusmål som Bournemouth. Med Bournemouth-seier og Watford-tap lørdag er altså Kings lag forbi. Aston Villa møter West Ham i serieavslutningen. (©NTB)

