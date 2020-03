Premier League har fått beskjed: - De planlegger å kjøpe Newcastle

Koronakrisen ser ikke ut til å stoppe investorgruppen fra å ville kjøpe Premier League-klubben.

Newcastle-eier Mike Ashley har aldri vært nærmere et salg av klubben enn han er nå, skriver den anerkjente sportsavisen The Athletic.

Klubbens supportere har kanskje sett seg lei av de mange skriveriene de siste årene om at klubbens kontroversielle eier er i ferd med å selge Newcastle United, men nå virker ting å være på gang.

Faktisk har man kommet til det steget at Premier League skal ha blitt informert av den britiske forretningskvinnen Amanda Staveley om at hun, sammen med flere andre investorer, har en intensjon om å kjøpe klubben.

Aviser som Newcastle Chronicle, The Telegraph og nevnte Athletic tror et eierskifte er sannsynlig.

Les også: Premier League-klubbene trues med gigantregning

NY STYREFORMANN? Yasir al-Rumayyan kan ende opp med å bli Newcastles neste styreformann dersom PIF lykkes med å kjøpe klubben. Foto: - (AFP)

Fra Saudi-Arabia og England

Det er Saudi-Arabias nasjonale fond (PIF) med representant Yasir Al-Rumayyan i spissen som planlegger å sikre seg 80 prosent av eierskapet, mens Amanda Staveley og brødrene David og Simon Reuben vil fordele de resterende 20 prosentene.

Det er ventet at Yasir Al-Rumayyan vil bli klubbens nye styreformann dersom de lykkes med oppkjøpet.

Avisene skriver at prislappen for Newcastle United trolig vil ligge på cirka 340 millioner pund - cirka 4,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

SELGER HAN? Mike Ashley skal være i forhandlinger om å selge Newcastle United. Foto: Kirsty O'connor (Pa Photos)

Flere ting som gjenstår

Et eierskifte er imidlertid ikke gjort på en dag.

For selv om partene snart kan komme til en enighet, vil det fortsatt gå en del tid før et skifte vil være godkjent.

Premier League må nemlig foreta en bakgrunnssjekk på samtlige av kjøperne før de kan godta et eventuelt eierskifte.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Denne kontrollen vil ikke bli startet før en formell avtale er på plass, og bakgrunnssjekken i seg selv vil ta opp til fire uker å gjennomføre, skriver The Athletic.

Dermed må Newcastle-fansen fortsatt smøre seg med litt tålmodighet, men kilder The Athletic har snakket med er tydelig på at Ashley aldri har vært nærmere et salg av klubbben.