Premier League innrømmer fire VAR-feil

I løpet av 40 Premier League-kamper har det blitt gjort fire feil i forbindelse med VAR.

Dommersjefene i ligaen skal ha sjekket alle VAR-avgjørelser så langt i sesongen, og innrømmer nå at det er begått fire feil så langt. Det skriver The Times.

Både Manchester City og West Ham har blitt snytt for straffespark, mens Newcastle skulle fått en av sine scoringer annullert for hands. I tillegg burde Youri Tielemans blitt utvist etter en stygg takling på Bournemouths Callum Wilson, er konklusjonen fra dommerne.

Blitt kritisert

VAR-bruken i Premier League har blitt debattert i store ordelag etter sin inntreden denne sesongen. Brede Hangeland har blant annet slaktet måten videodømmingen brukes i den engelske toppdivisjonen.

UFORSTÅELIG: Brede Hangeland har vært oppgitt over VAR-bruken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- La oss spole tilbake et par år. Da begynte folk å si at dette spillet går så fort at dommerne klarer ikke å ta avgjørelser, men det var verdens vakreste spill. Verdens vakreste spill. Og hvis du skal gjøre noe med det så må du være veldig forsiktig, sa Hangeland i TV 2s studio etter kampen mellom Wolverhampton og Manchester United i august, før han fortsatte:

- Den offsidetolkningen og den bruken av VAR som vi ser nå. Unnskyld meg, det synes jeg er helt patetisk. Jeg synes det er helt latterlig. Publikumsopplevelsen på stadion forringes og folk klør seg i hodet, fortalte han.

Tar for lang tid

De fleste kritikerne mener at videodømmingen kun bør brukes i sort-hvitt-situasjoner, og at det må gå raskere enn det har gjort til nå. Også flere av Premier League-lagenes managere har uttalt seg kritisk av måten VAR brukes i årets sesong.

Innrømmelsen fra Premier League om at det allerede er begått fire avgjørende feil i forbindelse med VAR, vil trolig helle mer vann på mølla for kritikerne.