Premier League-interesse for RBK-talent

RBK-talentet Emanuel Kulego (18) er på radaren til store klubber i Storbritannia.

Rosenborgs 18 år gamle stortalent har vist frem sine spissegenskaper i RBKs ungdomsavdeling de siste årene. På alt fra G16 til G19-lag har unggutten hamret inn scoringer.

Denne sesongen har han nettet en gang på syv kamper for Rosenborg 2 i PostNord-ligaen. Det har foreløpig ikke blitt mange kamper fra start i 2.divisjon og Eliteserie-debuten har også latt vente på seg, allikevel har store klubber fattet interesse for 18-åringen.

Premier League-interesse

Spissen innehar åpenbart flere spennende ferdigheter og skal etter det Nettavisen erfarer være jaktet av Premier League-klubben Leicester.

Også skotske Rangers har vist interesse for Rosenborg-talentet.

Selv har nordmannen som flyttet fra Malmö til Trøndelag året han fylte 13, og som har valgt å representere Norge på yngre landslag, fokus på prestasjonene for Trondheims-klubben.

- Det er artig og viser at jeg har gjort noe bra, men jeg signerte ny kontrakt med Rosenborg i sommer og vil slå igjennom her. Jeg ønsker å debutere i Eliteserien, det er det som er målet mitt, sier Kulego til Nettavisen.

- Har du fått med deg at det er interesse for deg fra Premier League?

- Jeg har fått med meg litt. At noen klubber er interessert, men ikke noe mer enn det. Jeg vil ikke kommentere så mye mer enn det annet enn at jeg har hørt bittelitt, sier Kulego.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Rosenborgs sportsdirektør Mikael Dorsin for en kommentar til saken. Han har ikke vært tilgjengelig.

- Vil få muligheten i Rosenborg

Med Åge Hareide på vei inn portene på Lerkendal som klubbens nye trener håper Kulego at han etterhvert kan overbevise den nye sjefen og få muligheten på a-laget.

- Hvis du ser på folk som fikk sjansen fra akademiet i fjor så er det stor forskjell på det i til i år. De har sagt at de vil ta opp flere og satse på spillere fra akademiet, og det har dem jo holdt i år synes jeg, fortsetter han.

Han forklarer videre at planen fremover er å trene med Rosenborg sitt andrelag foreløpig og at om han overbeviser der har fått signaler på at han vil få trene med førstelaget.

Emanuel Mawuena Junior Kulego som er hans fulle navn skrev i slutten av juli proffkontrakt med Rosenborg ut 2021-sesongen.

- Sånne ting går på mine egne prestasjoner. Jeg føler jeg har tatt steg bare de siste ukene og det har vært høyt nivå på trening. Selvtilliten er egentlig på topp og jeg føler meg bra.

- Akkurat nå har jeg lyst til å få muligheten her hjemme fort som mulig, men jeg er ikke utålmodig og alt har sin tid. Når Rosenborg føler jeg er klar da er jeg klar. Så får vi se hva som skjer, avslutter han.