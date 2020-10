Premier League-keeper testet positivt på koronaviruset

Den nye målvakten til Crystal Palace, Jack Butland, har avgitt en positivt virustest og er i isolasjon.

Det opplyste manager Roy Hodgson fredag. 27-åringen fra Stoke skrev under for klubben 5. oktober da overgangsvinduet stengte.

– Vi har ikke sett ham siden han skrev under, sa Hogdson.

– Han sitter på et hotellrom i London, og jeg kan tenke meg at han kjeder seg. Forhåpentligvis kommer han seg igjennom karantenetiden og tester negativt slik at jeg ta ham med i troppen, sa manageren.

Hogdson opplyste at spissen Jordan Ayew fortsatt ikke kan spille etter en positivt koronatest for en tid tilbake.

Crystal Palace holder 14.-plassen i Premier League med sju poeng og møter tabelljumbo Fulham borte lørdag.

