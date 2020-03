Premier League-klubb mistenker koronasmitte

Det skal være mistanke om at flere spillere kan være smittet av koronaviruset.

Artikkelen oppdateres!

Den engelske avisen The Telegraph melder torsdag ettermiddag at en Premier League-klubb har sendt samtlige spillere til testing for koronasmitte.

Klubben blir ikke navngitt, men tre spillere skal ha vist symptomer på at de kan være smittet og de tar nå ingen sjanser.

Det ventes at resultatet på prøvene vil være klare fredag.

Én av spillerne skal ha vist symptomer tidligere denne uken og ble umiddelbart isolert fra de øvrige spillerne. Senere denne uken skal to andre spillere ha vist lignende symptomer, skriver The Telegraph.

Det har allerede blitt diskutert å spillere kamper bak lukkede dører i Premier League, men skulle spillere vise seg å være smittet blir det nå spekulert i at sesongen kan bli utsatt eller avlyst.

Premier League vil i så fall føye seg inn i rekken av idrettsturneringen som de siste dagene har blitt utsatt eller avlyst på rekke og rad.

Også Champions League og Europa League stoppes, melder BBC.



Foreløpig har det ikke kommet noen offisielle meldinger fra Premier League om hva som vil skje videre denne sesongen - annet enn at de følger situasjonen og at de er kontakt med myndighetene om helseråd.