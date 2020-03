Premier League-klubbene kan få gigantregning som følge av koronakrisen

Koronaviruset har satt en stopper for Premier League og det kan få store økonomiske konsekvenser. Om sesongen blir avlyst kan det bli et brudd på TV-avtalen.

Det melder sportsavisen The Athletic, som skriver at klubbene har fått beskjed om at dersom sesongen ikke fullføres, må de ta regningen på 762 millioner pund i tapte TV-inntekter.

Nettavisen var først med å omtale saken i Norge.

Premier League har blitt utsatt til minst 30. april på grunn av situasjonen rundt koronaviruset, som har satt en stopper for idrett verden rundt.

Ettersom EM i fotball ble utsatt til 2021, har den engelske ligaen, i likhet med de andre store europeiske ligaene, en mulighet til å få fullført sesongen. Dersom de ikke klarer det, kan klubbene vente seg en dyr regning.

Det skal klubbene ha blitt informert om da de hadde videomøte med Premier League-ledelsen torsdag.

