Premier League-klubbene møtes til krisemøte: - Én klubb vil flytte kampene til Kina

Premier League-klubbene fortsetter å diskutere hvordan de skal kunne fullføre sesongen. Ett forslag får andre klubbdirektører til å riste på hodet, melder The Athletic.

Koronakrisen skaper store utfordringer for fotballen og Premier League er blant de mange ligaene som har stoppet opp som følge av virusutbruddet.

De fleste klubbene ønsker å fullføre sesongen, men det er fortsatt usikkert om det vil la seg gjøre ettersom ingen vet hvor lenge epidemien vil vare på balløya.

Nærmere 3000 personer har så langt dødd av koronaviruset i Storbritannia og tallet øker stadig.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

STENGT: I likhet med de andre Premier League-arenaene, spilles det ikke fotball på Old Trafford om dagen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Møtes fredag

Fredag skal imidlertid Premier League-klubbene møtes til en videokonferanse der de skal snakke om mulige løsninger for resten av sesongen.

Forrige måned endret Det engelske fotballforbundet (FA) på reglene slik at det ikke er noen tidsfrist for når sesongen må være fullført, og det er ventet at mange av klubbene vil strekke seg langt for å gjennomføre sesongen ettersom klubbene kan ende opp med en gigantregning fra TV-selskapene som ikke får vist fotballen de var lovet.

Les også: Premier League-gigant i trøbbel. Tar grep: - Klubber vil slite med å overleve

Forslag forbløffer

Nå skal én av Premier League-klubbene ha foreslått å flytte de resterende kampene til Kina - landet der virusutbruddet startet, skriver The Athletic.

Den ikke navngitte klubben skal ha foreslått at man finner et alternativt land der smitten er på vei tilbake. Det hevdes at Kina er i en slik situasjon og skal dermed ha blitt foreslått som en mulighet.

Tanken skal også være at flyttingen av Premier League vil kunne gjøre at klubbene kan låne ut deres fasiliteter til helsearbeiderne og helsemyndighetene i Storbritannia.

The Athletic har snakket med flere av de øvrige klubbdirektørene som ikke er imponert over forslaget.

- Kina blir stadig foreslått. Det gir bare ingen mening. Det er galskap og jeg tror forslaget vil bli avvist, sier én av klubbdirektørene som holdes anonym.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Ni kamper igjen

For de fleste av lagene gjenstår det kun ni kamper av igjen av Premier League-sesongen, mens noen få lag har ti kamper igjen å spille.

Foreløpig er det usikkert hva som vil skje dersom man ikke makter å fullføre sesongen.

Liverpool leder for øyeblikket Premier League klart, men det vites ikke om de vil bli tildelt seieren dersom ikke alle kampene blir spilt.

Det er også svært usikkert hva som eventuelt vil skje med tanke på Champions League- og Europa League-plassene for neste sesong.

Det samme gjelder opp- og nedrykk.

Premier League er i utgangspunktet utsatt til 30. april, men det ventes ytterligere utsettelser.