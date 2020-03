Premier League-klubbene vil fullføre sesongen for enhver pris: Nå kommer Gary Neville med et svært uvanlig forslag

Hvordan vil man klare å fullføre inneværende sesong? Og hva skjer med seriestarten på sensommeren? Det er spørsmål de fleste Premier League-interesserte stiller seg akkurat nå.

Korona-krisen rammer de fleste, også fotballen, og ennå er det usikkert hvordan man skal klare å fullføre Premier League-sesongen 2019/2020.

Ledelsen i Premier League og representanter for de 20 klubbene i ligaen hadde torsdag en videokonferanse der det ble diskutert hva som skal skje videre.

Neville-forslag: - Spektakulært

Premier League var i utgangspunktet stoppet fram til 4. april som en følge av koronakrisen som har rammet store deler av verden, men nå bekreftes det at ligaen tidligst starter igjen 30. april.

Trolig vil utsettelsen vare enda lenger.

Uansett vil det bli utfordringer når det gjelder hvordan man skal få fullført de ni siste rundene i Premier League. Noen lag har sågar ti kamper igjen.

Men en som ikke er stresset, er Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-profil Gary Neville.

- Det siste jeg er bekymret over er hvordan man skal få spilt kampene. Hvis fotballspillere må spille hver dag i ni dager i stress, da gjør de det, sier han til Daily Mail.

Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+)

Neville er seriøs når han foreslår at man kan komprimere mange av kampene og spille en haug med oppgjør på svært kort tid.

Det hadde gitt en boost for hele England, tror han.

- Det hadde blitt en fotballfestival i to uker der alt ble avgjort. Det hadde vært spektakulært og kunne gitt litt glede tilbake til nasjonen, er Nevilles forslag overfor Daily Mail.

Les også: Fotballhistoriens ti verste januar-overganger (+)

I utgangspunktet er reglene til Det engelske fotballforbundet (FA) slik at ligaen i inneværende sesong må fullføres innen 1. juni, men styret i FA er nå enige om å fjerne denne tidsfristen for 2019/20-sesongen, opplyser Premier League.

Trolig tomme tribuner i lang tid

Per nå er det Liverpool som topper tabellen i Premier League, 25 poeng foran Manchester City. De røde trenger kun to seirer for å sikre seg tittelen.

Det er likevel mye annet som også skal gjøres opp. Verken kampen om europacupplasser eller nedrykk er avgjort i Premier League.

Om det blir vurdert trygt nok å spille kamper fra og med mai, skriver Daily Mail at det er høyst sannsynlig at de vil bli spilt uten supportere til stede.

Og slik vil det ifølge avisen trolig være i flere måneder, noe som altså gjør at flere klubber antar det vil bli en supporterløs seriestart på 2020/2021-sesongen.

Les også: Dette er Afrikas rikeste mann. Nå planlegger han å kjøpe favorittklubben sin i Premier League

Rullerende kamper på tre stadioner?

Avisen The Sun meldte tidligere denne uken om hva som kan bli en mulig løsning for å få fullført sesongen.

De hevder Premier League vurderer en uortodoks løsning der absolutt alle kampene skal bli sendt på TV.

Kampene foreslås spilt på to eller tre baner og høyst sannsynlig i Midlands (Birmingham, Coventry og Leicester er største byer) på forskjellige tider.

Banene skal også kunne benyttes for mer enn en kamp per dag, og klubbene skal etter planen spille hver tredje dag.

Ved å bruke et begrenset antall stadioner vil det kunne holde antallet medisinsk personell og politimannskaper som behøves nede. Men ingen har så langt bekreftet fra offisielt hold at dette er et mulig scenario.

Les også: TV-kameraene fanget opp grov Ramos-melding til Martin Ødegaard: - Slang med leppa

Påvirker også neste sesong?

Ifølge The Mirror skal flere av klubbene nå frykte for de langvarige konsekvensene av utsettelsen korona-epidemien sørger for.

Avisen skriver at en rekke klubber nå skal være av den tro at neste sesong også rammes, og at seriestarten kommer til å gå for tomme tribuner.

På torsdagens Premier League-videokonferanse ble klubbene uansett enige om å fullføre inneværende sesong så fort det er trygt å gjøre det.

Nå kommer etter planen sesongen til å fullføres i sommer, noe som ble gjort mulig da UEFA bekreftet at de har flyttet EM-sluttspillet ett år frem til sommeren 2021.

Det eneste som er sikkert: Dette er en høyst uvanlig tid også for fotballen.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.