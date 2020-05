Premier League-klubbene vil gjenoppta kontakttrening

Nytt steg i retning gjenopptakelse av kampaktivitet.

- Premier League har enstemmig vedtatt å gjenoppta kontakttrening. Lag vil nå ha mulighet til å trene som en gruppe og takle samtidig som de minimerer unødvendig kroppskontakt, skriver BBC-journalisten Simon Stone.

Også Sky Sports skriver at PL-klubbene nå enstemmig har godtatt at man gjenopptar kontakttrening.

Avgjørelsen er et steg inn i fase to av «Project Restart», som skal ende med at også kampene i England blir gjenopptatt.

Nyheten bekreftes også i en uttalelse fra Premier League.

- Premier Leagues prioritet er helsen til aktørene. Strenge medisinske retningslinjer er på plass for å forsikre om at treningsanlegget er det tryggeste miljøet som mulig, og spillere og trenere vil fortsette å bli testet for Covid-19 to ganger i uken, heter det i uttalelsen, gjengitt av blant andre Sky Sports.

Et nytt møte torsdag skal ta for seg veien videre i planleggingen av kampaktivitet i Premier League. Da kan bruk av nøytrale baner igjen bli gjenstand for diskusjon.

Den britiske regjeringen står også bak onsdagens oppmyking, og tirsdag ble det holdt samtaler med klubbkapteinene, spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om den videre opptrappingen av treningsmulighetene.

Mange ting peker i retning av at Premier League-sesongen kan fullføres tross viruskrisen. Av de første 1744 covid-19-testene i PL-systemet, var kun åtte positive. Det forsterker håpet om å få gjennomført de resterende 92 kampene.

Torsdag holdes en ny viktig videokonferanse. Her skal blant annet kampprogram og detaljer rundt TV-avtalen diskuteres. Blant annet vil det bli diskutert hvor kampene skal sendes om sesongen sluttføres.

Det er tidligere åpnet for at noen kamper vises på gratiskanaler.

Premier League-klubbene var tilbake på treningsfeltet i forrige uke, men har så langt måttet holde seg til små grupper med reglene for sosial distansering ivaretatt.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ga så sent som tirsdag uttrykk for at spillerne hans brenner etter å komme i mer vanlig gjenge.

– Som fotballspiller ønsker du bare å spille fotball. Når vi starter med treninger i fulle grupper, trenger vi nok litt tid til å finne flyten, men de er mentalt klare for å starte, og de ser bra ut fysisk også, sa han til klubbens eget nettsted.

Det er håp om å komme i gang med kamper i løpet av juni, men britiske myndigheter har ennå ikke gitt noe klarsignal til det.