Premier League-kulthelten er Haalands «hemmelige» idol. Nå får nordmannen uventet gave av Michu

Den spanske angriperen tok Premier League med storm da han spilte for Swansea mellom 2012 og 2015.

Erling Braut Haaland er i vinden etter sin fantastiske start for Borussia Dortmund. Nordmannen har hamret inn hele 12 mål på 8 kamper etter overgangen fra østerrikske Red Bull Salzburg i januar.

Det har gjort at flere nå rangerer nordmannen blant verdens absolutt beste spisser. Selv om Haalands fascinasjon for både Zlatan Ibrahimovic og Cristiano Ronaldo tidligere har blitt omtalt, så kan mye tyde på at han har et «hemmelig» idol.

Det viser seg nemlig at spanjolen Michu, som kanskje huskes aller best fra sin tid i Swansea, er en spiller Haaland har bitt seg merke i. Det eksisterer nemlig flere innlegg på sosiale medier der nordmannen har «tagget» seg selv som Michu.

- Gatene kommer aldri til å glemme

Man kan nemlig ta en titt på nordmannens Instagram-profil, og gå tilbake til flere bilder fra 2016 der mannen fra byen Oviedo er tagget.

NICE 2 MICHU: Erling Braut Haaland har flere bilder der han har tagget spanjolen. Foto: Screenshot (Instagram)

Idoliseringen har nådd hovedpersonen selv, og i et intervju med den spanske avisen AS er han tydelig på at han synes det er stas at nordmannen har han som et av sine idoler:

- Han er en kjempespiller! Han kommer til å bli en spiller av den absolutte verdensklasse, sier 33-åringen til den spanske storavisen.

- Han er en mye bedre fotballspiller enn meg, sier en lattermild Michu, som i skrivende stund har tatt over som sportsdirektør for klubben Burgos, som til daglig spiller i Segunda División B, som er tredje nivå av spansk fotball.

Denne uken har også Burgos' offisielle Twitter-konto vært i arbeid, og la mandag ut et bilde av Michu med en «HAALAND 17»-drakt, samt en signatur fra en av Premier Leagues store kulthelter:

- Hei, Erling Haaland, din venn Michu ønsker å sende deg en gave, skriver de på sin profil.

Og meldingen har nådd Haaland, som har valgt å dele den på sin Twitter-konto:

- Wow, for en legende, skriver Haaland, etterfulgt av emneknaggen #Nice2Michu, som ofte ble brukt da spanjolen var å finne i Premier League. Haaland har også lagt ved en tweet som oppsummerer Michus karriere i Swansea.

- Gatene kommer aldri til å glemme Michu, skriver Haaland på sin konto.

Kulthelten

Michu huskes aller best for sin elleville 2012/2013-sesong i Swansea da han hamret inn 18 scoringer i Premier League for det walisiske laget fra sin posisjon som offensiv midtbanespiller.

Han ble hentet inn som erstatter for Gylfi Sigurdsson, som hadde signert for Tottenham, til tross for pangsesong for Rayo Vallecano året før, så var han kanskje ikke den mest profilerte spilleren i LaLiga.

Såpass god var spanjolen det året at han ble kalt opp på det spanske a-landslaget, og var lenge ansett som en mulig joker for Spania inn mot VM i 2014. Han fikk til slutt sin debut, og eneste landskamp, i oktober 2013 mot Hviterussland.

KULTHELT: Michu feirer mål mot Crystal Palace i Premier League.

2012/2013-sesongen ble uansett kronet med en tittel. Swansea gikk nemlig hele veien i ligacupen, der Bradford City ble slått 5-0 i finalen. Michu scoret ett av målene for laget som den gang ble ledet av den danske legende Michael Laudrup.

Etter et veldig mislykket låneopphold i Napoli i 2014/2015-sesongen, så ble mye av karrieren til spanjolen preget av skader. I 2015 tok han det dramatiske valget om å trappe ned til amatørnivå, da han spilte for Langreo, som på den tiden ble ledet av hans bror.

Michu valgte å ta én sesong for moderklubben Real Oviedo i 2016/2017-sesongen før han til slutt valgte å legge skoene på hylla. Han har siden hatt direktørroller i Langreo og er nå ansatt, slik tidligere nevnt, i Burgos.