Premier League må regne med tomme tribuner ut året: - Sjokkerende

Realiteten er brutal for Premier League-klubber.

Koronaviruset har satt en midlertidig stopper for Premier League. Foreløpig er det svært usikkert når ligaen kan starte opp igjen.

Det som derimot virker å være mer sikkert er at den dagen ligaen starter vil det skje uten tribuner fulle av tilskuere.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

- Sosial distansering ut året



Denne uken kunne professor Chris Whitty, medisinsk sjefsrådgiver for de britiske myndighetene, fortelle på en pressekonferanse ved statsministerens kontor i 10 Downing Street at landets innbyggere på belage seg på å følge mange av retningslinjene knyttet til virusutbruddet i hvert fall ut året.

Det innebærer at myndighetene blant annet vil fortsette å oppfordre befolkningen til å fortsette med sosial distansering.

- Vi må være realistiske. Hvis folk tror at vi kommer til å gå fra en lockdown til at alt er normalt igjen, så er det veldig urealistiske forventinger, sier Whitty.

- Vi må belage oss på å gjøre svært mye i en lengre periode, forteller professoren.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)



Klubbdirektør: - Et sjokk



Dermed er det lite som tyder på at det vil være mulig for Premier League-klubbene å fylle opp tribunene i løpet av 2020.

Det vil igjen føre til tapte millioninntekter for Premier League-klubbene som er vant med å nyte godt av utsolgte arenaer.

The Mirror skriver at flere Premier League-klubber er sjokkerte over meldingene fra Whitty om at tiltakene knyttet til sosial distansering nå trolig vil vare ut året.

Blant dem er Brighton-direktør Paul Barber som er svært bekymret over uttalelsene til professor Whitty.

- Jeg må innrømme at jeg ble ganske sjokkert da jeg hørte det. Jeg var ikke veldig overrasket over at dette vil vare til over sommeren med tanke på de høye dødstallene vi dessverre ser i dag, men at det vil vare ut året var et form for sjokk, forteller Barber til The Mirror.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

BEKYMRET: Paul Barber er én av flere direktører i Premier League som er bekymret for dagens koronakrise. Foto: Gareth Fuller (Pa Photos)

Økonomiske utfordringer

Det har for lengst blitt skrevet om fotballklubber som har havnet i økonomiske problemer som følge av koronakrisen.

Den siste uken har spillere i Premier League-klubber som eksempelvis Arsenal gått med på lønnskutt på grunn av de økonomiske utfordringene.

Barber spår at det vil fortsatt bli svært vanskelig for mange klubber fremover.

- Det vil bli veldig vanskelig å spille Premier League bak lukkede dører. Det vil bli veldig vanskelig for fotballklubber å ikke dra nytte av inntjeningene knyttet til kampdagene som vi alle belager oss på, forteller Barber.

- Jeg må innrømme at jeg er svært bekymret for fotballen i sin helhet og for fotballindustrien. Jeg tror dette vil sette veldig mange klubber i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, sier Brighton-direktøren.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

Norsk ekspert: - Flere av klubbene har ikke råd til det her



Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, uttalte til Nettavisen tidligere denne måneden at han tror mange klubber vil få problemer fremover som følge av koronakrisen.

Han spår også et større klasseskille i fotballen.

Kvinen tror veldig mange av klubbene vil være avhengig av lønnskutt for å overleve.

- Noen av disse klubbene minner mer om Championship-klubber, bortsett fra at de i utgangspunktet har høyere medieinntekter. Det er de som vil være størst i faresonen i en sånn sammenheng, forklarer Kvinen.

- Flere av klubbene har ikke råd til det her og de vil i hvert fall ikke ha råd til det her i flere måneder, sier eksperten til Nettavisen.

Premier League er fortsatt utsatt på ubestemt tid og det er ikke kjent når ligaen vil starte opp igjen - hverken med eller uten tilskuere.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool