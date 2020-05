Premier League med nytt steg mot oppstart

Premier League-klubbene vedtok mandag at flere spillere skal kunne trene sammen i grupper fra og med tirsdag.

Mandag gjennomførte de 20 klubbene en videokonferanse. Der ble mulige løsninger for avviklingen av resten av sesongen igjen diskutert.

Det ble også holdt en avstemning om plan for opptrapping av trening, med små grupper fra tirsdag. Dette ble godkjent gjennom votering.

Det gjøres veldig tydelig at treningene skal avvikles i henhold til reglene om sosial distansering, og at dette er steg én i lengre plan om at lagene skal returnere til normal trening.

Dette bekrefter Premier League selv i en offisiell pressemelding mandag.

- Steg én tas etter enighet med spillere, manager, klubbleger, uavhengige eksperter og regjeringen, skriver Premier League i en pressemelding etter videokonferansen.

Det er ikke snakk om full trening med kontakt i denne omgang.

Nyheten ble meldt flere engelske medier, blant andre BBC, mandag ettermiddag. Dette ble senere bekreftet av den engelske toppdivisjonen selv.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League, og det er ikke spilt kamper siden tidlig i mars. Liverpool leder suverent og kan ta sitt første ligagull på 30 år.

