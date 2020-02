Premier League-oppgjør utsatt

Uvær forhindrer oppgjør i Manchester.

Søndagens oppgjør mellom Manchester City og West Ham er utsatt.

Det bekrefter klubbene selv.

Det er tryggheten til supporterne som står i fokus, skriver Manchester City. Det er nemlig et vanvittig uvær som samler seg over England i skrivende stund, og dermed har de sikkerhetsansvarlige bestemt at oppgjøret på Etihad ikke kan gjennomføres under trygge rammer.

- Grunnet ekstreme og eskalerende værforhold - og med supporterne og de ansattes sikkerhet i tankene - så er dagens Premier League-oppgjør mot West Ham utsatt, skriver Manchester City.

En ny dato for oppgjøret er enda ikke fastsatt.

Det er stormen «Ciara» som skaper problemer - og det er ikke bare Premier League som blir påvirket.

Kampen til Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø for AZ og den norske duellen mellom Royal Antwerpen og Genk blir utsatt søndag grunnet stormen, skriver NTB.

- Seriekampen mellom AZ og Feyenoord vil ikke finne sted på søndag på grunn av den forventede stormen «Ciara», meldte AZ på sin hjemmeside.

CIARA: I skrivende stund er stormen på vei inn over England, her fra Sussex. Foto: Andrew Matthews (Pa Photos)

Alle søndagskampene i den nederlandske æresdivisjonen har blitt utsatt i påvente av stormen og det har også kampene i den belgiske toppserien blitt. Deriblant kampen mellom Simen Juklerøds Royal Antwerpen og Genk med Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli.

Kampen mellom Antwerpen og Genk har allerede fått fastsatt ny kampdato.

– Den utsatte kampen mellom Antwerpen og KRC Genk, utsatt av stormen som nærmer seg, har blitt flyttet til torsdag kveld 13. februar klokken 20:30, står det i en pressemelding på Genks hjemmeside.

Bundesliga-kampen mellom Borussia Mönchengladbach og FC Köln har også blitt utsatt. Det var ventet over 50,000 tilskuere til kampen, men ingen av lagene kunne garantere at fansen kunne komme seg trygt hjem.

Byen Mönchengladbach ligger langt vest i Tyskland, nær grensen til både Belgia og Nederland.

Toppkampen i 1. Bundesliga mellom Bayern München og RB Leipzig på Bayerns hjemmebane sørøst i Tyskland forventes å bli spilt som planlagt.