Premier League-profil krever handling etter rasismeepisode

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha ber om handling, utdanning og endring etter at han søndag ble utsatt for rasistisk motiverte trusler.

Mandag takket Premier League-spilleren for støtten han har fått og arrestasjonen som ble gjort i etterkant av episoden. Før kampen mellom Palace og Aston Villa søndag våknet Zaha opp til rasistiske meldinger sendt til hans instagram-konto.

Senere på dagen meldte lokalt politi at en 12 år gammel gutt var arrestert i saken. Mandag takket Zaha for støtten.

– Veldig skuffet over at vi ikke fikk et bedre resultat, men jeg vil takke alle som har sendt meg støttemeldinger. Jeg vil også takke politiet for deres raske handlinger ved å foreta en arrestasjon, skriver Premier League-profilen på sin Twitter.

Han er lettet over at saken ble tatt hånd om, men sier at veien er lang for å få ryddet opp i rasismeproblemene.

– Dette er ikke første gang jeg mottar meldinger som dette, og jeg er heller ikke den eneste spilleren som har mottatt slike meldinger, skriver Zaha og tilføyer:

– Det er ikke nok å bli forferdet av meldingene jeg mottok og gå videre. Det er ikke nok å si notoracism#. Vi trenger handling, vi trenger utdanning, ting må endre seg.

Aston Villa vant søndagens kamp 2–0.

Også Sheffield United-spiss David McGoldrick, som scoret to mål mot Chelsea lørdag, ble utsatt for rasisme på sosiale medier.

