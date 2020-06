Premier League-profilen Jack Grealish tabbet seg ut: - Jeg visste jeg måtte beklage med en gang

Aston Villa-spilleren har prøvd å rette opp inntrykket etter blunderen og har nå donert over to millioner kroner til veldedighet.

Grealish oppfordret i slutten av mars sine følgere på sosiale medier til å lytte til britiske myndigheters råd om å holde seg hjemme som følge av koronaviruset.

Derfor var overraskelsen stor da flere britiske medier kort tid senere meldte at fotballstjernen hadde vært involvert i en mindre ulykke i Birmingham etter å ha festet langt til natt.

Daily Mail publiserte blant annet bilder av Grealish på det som skal være ulykkesstedet som han, ifølge avisen, forlot før politiet kom.

Kort tid senere la han seg paddeflat i en videomelding på Twitter.

Video: Se hele unnskyldningen i toppen av saken!

I et intervju med The Guardian er det en angrende synder som snakker ut.

- Jeg visste jeg måtte beklage med en gang, noe jeg også ønsket å gjøre. Jeg ville ikke gjemme meg bak en pressemelding fra klubben, sier han.

I etterkant har han donert 1,5 millioner kroner til et barnesykehus i Birmingham, i tillegg til 550.000 til det britiske helsevesenet.

- Jeg er gammel nok og moden nok til å vite at jeg har gjort noe feil. Jeg er en fotballspiller, men jeg er fortsatt et menneske, og vi gjør alle feil. Jeg visste med en gang at jeg hadde gjort en feil. Jeg er også en rollemodell for mange, spesielt unge som ser opp til meg. Så jeg prøver å oppføre meg på en respektabel måte, men siden dette skjedde har jeg valgt å holde en lav profil, jobbe hardt og bidra til veldedighet så mye jeg kan, sier han.

Også Aston Villa har gått ut og beklaget hendelsen.

- Aston Villa er svært skuffet over at en av våre spiller ignorerte mynfighetenes råd om å holde seg hjemme som følge av koronaviruset, heter det i en uttalelse.

Grealish sier i intervjuet at han er forberedt på at folk alltid kommer til å bruke tabbene hans mot ham også i fremtiden.

- Det er bare sånn ting er i den verden vi lever i. Alle vet at det dukker opp fæle ting når man gjør noe dumt. Det må jeg takle. Jeg respekterer jobben min, jeg elsker det jeg holder på med og ville ikke byttet det mot noe i hele verden, sier han.

Perspektiv fikk han også da Aston Villa-manager Dean Smith mistet faren sin til korona nylig etter å ha vært innlagt lenge med demens.

- Jeg spurte ham hver dag hvordan det sto til med faren hans. Da nyheten kom var det hjerteskjærende for ham og familien. Vi spillere har forsøkt å være der for ham og hjelpe, sier Grealish.