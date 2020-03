Premier League-rivalene slår seg sammen i kampen mot Manchester City

En rekke av de største Premier League-klubbene tar grep i forbindelse med Manchester Citys kommende ankesak i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

UEFA har utestengt Manchester City fra Champions League i de to neste sesongene, men de lyseblå har allerede anket saken til CAS.

Foreløpig er det usikkert når saken kommer opp for retten. Det skal ha vært et håp å få en avklaring allerede før sommeren, men virusutbruddet gjør at saken drøyer.

Hvor lenge er usikkert.

Prøver å stoppe City



Nå jobber engelske klubber med å få stoppet Manchester City fra å kunne delta i Champions League neste sesong, skriver Daily Mail.

Frykten blant en rekke av de andre Premier League-klubbene skal være at de lyseblå vil be om fortsatt å få delta i Champions League så lenge ankesaken deres pågår.

City skal foreløpig ikke ha kommet med en slik forespørsel, men det har ikke hindret en rekke av klubbene fra å kontakte CAS.

CHAMPIONS LEAGUE? City-manager Pep Guardiola vet ikke om han får lede laget sitt i Champions League neste sesong. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Premier League-rivaler sendte brev



Daily Mail skriver at åtte av de ti beste klubbene i Premier League prøver å stoppe City.

Sheffield United, bortsett fra City, er den eneste av klubbene som nå ikke har tatt kontakt med CAS.

De øvrige klubbene har nemlig sendt separate brev til Idrettens voldgiftsrett der de ber om at City ikke må få godkjent noen forespørsel om å kunne få delta i Champions League mens ankesaken pågår.

Brudd på Financial Fair Play-reglene

Det var i februar at UEFA valgte å ilegge Manchester City en bot på 25 millioner pund, samt utestenge dem i to år etter at de hadde funnet bevis for at Premier League-klubben ikke hadde fulgt Financial Fair Play-reglene.

De fleste av de øvrige klubbene i Premier League skal nå ha sett seg lei av at City i flere år har sluppet unna brudd på reglene, skriver Daily Mail.

Så gjenstår det å se om de vinner frem i kampen mot deres lyseblå rival.

