Premier League-sjef advarer fansen – lang vei mot oppstart av kamper

Premier League-klubben West Hams styreformann Karren Brady heller kaldt vann i blodet på dem som tror at veien tilbake til kampaktivitet ligger åpen.

Det er uklart når og om Premier League-sesongen starter opp igjen etter viruskrisen. Fredag hadde representanter for de 20 klubbene et langt videomøte som munnet ut i et sterkt felles ønske om å fullføre de 92 kampene som gjenstår.

7. mai samles klubbene igjen på digitale plattformer. Dagen før skal den engelske regjeringen legge fram en plan for veien videre for samfunnet.

Helt sikkert er det at kampene som gjenstår må spilles bak lukkede dører. Høyst trolig må åtte til ti nøytrale arenaer plukkes ut som felles kamparenaer.

– Vi vet alle at det kommer til å koste mye felles innsats, god tro, grundige tankeprosesser og kompromisser hvis vi skal ha en sjanse til å realisere dette, sier Brady til The Sun.

Hun tilføyer at klubbene er enige om at sesongavslutningen må gjøres på en rettferdig måte og slik at integriteten ivaretas.

– Spillerne og trenerne må være nøkkelpersonene når avgjørelser rundt protokollene skal tas, og vi har en lang vei å gå fra der vi er nå til det kan spilles igjen, sier West Ham-toppen.

Brady sier hindringene fortsatt er mange.

(©NTB)