Premier League-sjefen: – Vi må gjøre VAR bedre

Premier League-sjef Richard Masters sier VAR har kommet for å bli i den engelske toppserien, men at systemet med videoassistert dømming kan bli bedre.

Sky Sports skrev tirsdag at hele 67 prosent av de spurte mener fotballkampene i England har blitt mindre underholdende etter at videoassistert dømming (VAR) ble tatt i bruk denne sesongen.

I undersøkelsen utført av YouGov kom det også fram at 74 prosent ønsker å fortsette med VAR, men vil endre måten det brukes. Det er en melodi Premier League-sjef Richard Masters kan være med på.

– Jeg synes ikke VAR har vært skadelig, men jeg aksepterer at det trengs forbedringer. Det er intet alternativ å skrote systemet, sier Masters til BBC.

– Vi er i konstant diskusjon med Den engelske dommerforeningen (Pgmol og International FA Board (Ifab), sier PL-sjefen videre.

Videoassistert dømming har skapt irritasjon hos supportere og eksperter, blant annet for tidsbruken på avgjørelser og for offsideavgjørelser på millimeternivå. Roberto Firmino (Liverpool) og Teemu Pukki (Norwich) er bare to av flere som har fått mål annullert etter at VAR har funnet ut at armhulen til spilleren har vært marginalt i offside.

I april skal Premier League og klubbene møtes, blant annet for å diskutere bruken av VAR og eventuelle forandringer før neste sesong.

– Da skal vi finne ut av hva slags type VAR de (klubbene) ønsker seg, og hva slags forbedringer vi kan gjøre med systemet, sier Masters som er klar på at VAR ikke skader produktet.

– Publikumstallene går opp, og TV-tallene er stigende. Premier League er i god forfatning, sier Masters.

(©NTB)