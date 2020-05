Premier League-sjefen: «Så sikre som vi kan være» på at sesongen fortsetter

Richard Masters, som er administrerende direktør i engelsk Premier League, føler seg trygg på at serien kommer i gang igjen i juni.

– Vi har tatt første steg. Det er flott for alle, inkludert tilhengerne, å registrere at spillerne er tilbake på treningsfeltet. Vi er så sikre som vi kan være på at vi kommer i gang igjen med kamper i juni, sier han til BBC Sport.

Tidligere er 12. juni blitt nevnt som ligaens foretrukne dato for oppstart, men Masters vil ikke være så presis. Han snakker om nødvendigheten av å være fleksible og av å ha ulike planer klare. Han medgir også at det fortsatt er en fare for at sesongen kan bli avbrutt for godt.

Premier League-lagene har denne uken gjenopptatt gruppetrening, men fortsatt uten nærkontakt. Idrettsminister Oliver Dowden uttalte onsdag at klarsignal for trening med kontakt kan bli gitt i løpet av uka.

– Vi tar ikke neste steg før det er trygt. Vi ville ikke ha tatt det første steget og åpnet for gruppetrening dersom vi ikke var overbevist om at vi har skapt et trygt miljø for spillerne, sier Masters.

– Før vi tar neste steg og går til trening med dueller må vi være sikre på at det er trygt.

