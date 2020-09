Premier League slår hardt tilbake mot Newcastle-påstander

Ledelsen i Premier League tok torsdag et kraftig oppgjør med påstandene om at den skal ha satt ned foten for et oppkjøp av Newcastle.

Det var Newcastle-ledelsen som onsdag rykket ut med en uttalelse der det ble hevdet Premier Leagues toppsjef Richard Masters hadde blokkert det mye omtalte oppkjøpet av klubben. En gruppe investorer har vært i samtaler med klubbeier Mike Ashley om en overtakelse. Forhandlingene ble til slutt avsluttet uten resultat. Torsdag avviste Premier League blankt at det skyldtes innblanding fra Masters. «Premier League ble skuffet og overrasket over uttalelsen fra Newcastle United Football Club om det potensielle oppkjøpet av PCP Capital Partners, Reuben Brothers og Public Investment Fund of Saudi-Arabia (PIF)», heter det i en uttalelse. «Klubbens påstand om at Premier League avviste oppkjøpet er ikke korrekt», står det videre. Premier League-ledelsen henviser så til at den gjentatte ganger har «sagt sin mening» om hvem som ville ha hatt kontrollen over Newcastle dersom salget ble gjennomført. «Dette synspunktet er basert på juridiske råd», står det i torsdagens uttalelse. Ligaledelsen hevder det var full anledning til å gå videre med salgsprosessen, og at Premier League-styret så måtte ha blitt forelagt informasjon som gjorde det mulig å gjøre en helhetsvurdering av salget. «Det er også feil å antyde at disse beslutningene ble tatt av et enkeltmenneske; det var enstemmighet om disse blant alle Premier Leagues styremedlemmer», skriver ligaledelsen. Investorgruppen som ville sikre seg kontrollen over Newcastle besto blant annet av det saudiarabiske investeringsfondet IPF og milliardærbrødrene David og Simon Reuben. De trakk sitt bud i juli, angivelig som følge av global usikkerhet og at de var lei av å vente på avklaringer fra Premier League. (©NTB)

