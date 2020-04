Premier League spilles trolig for tomme tribuner. Nå kan TV-selskapene ha funnet på noe lurt

Store aktører som Sky Sports og BT Sports vil gjøre det valgfritt for seerne om man ønsker kunstig publikumslyd eller ikke.

Daily Mail skriver onsdag at det skal være mulig for den enkelte TV-seer å skru av eller på kunstig bakgrunnslyd fra publikum og supportere.

De som ønsker det skal derfor ha muligheten til å se Premier League-kamper med den samme atmosfæren som vanlig - selv om det ikke vil være publikum til stede på kampene.

Sky Sports har tidligere sendt kamper uten publikum på sine kanaler, og da har sendingene foregått uten denne muligheten. Stillhet vil også være standard innstilling for de kampene som skal sendes uten publikum - men nå skal man altså få muligheten til å velge selv.

Usikkert for norske seere

Nettavisen har spurt TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen om også norske seere vil få samme mulighet, men det er foreløpig uklart hva som blir mulighetene her til lands.

- Vi er ikke kommet dit at vi er i samtaler med Premier League. Men jeg regner med at vi kommer til å se mange kreative forslag fremover om hvordan man kan sikre en best mulig seer-opplevelse når fotballen ruller igjen. Og her vil det garantert være ulike preferanser blant publikum, skriver Jansen Hagen i en sms til Nettavisen onsdag.

Daily Mail hevder videre at enkelte Premier League-klubber selv vurderer å spille av publikumslyd på stadion underveis i kamper. Dette fordi klubbene tror spillerne vil få inspirasjon av et slikt grep.

Men det er langt fra sikkert om de resterende Premier League-kampene blir spilt slik man hadde planlagt på forhånd med hjemme- og bortekamper. FA skal ifølge flere medier ha ulike scenarioer i hodet, og et av disse handler om å fullføre sesongen på nøytral grunn.

- UEFA vurderer nøytale baner

The Guardian melder onsdag at UEFA også vurderer en slik løsning for Champions League.

Dette skjer etter at den franske regjeringen tirsdag la ned forbud mot profesjonell fotball i landet frem til 1. september, noe som førte til at Ligue 1 ble avsluttet på flekken tirsdag. PSG er som kjent fortsatt med i Champions League.

Premier League og andre europeiske ligaer har ifølge flere anerkjente medier fått frist til 25. mai med å sende UEFA en plan for hvordan seriespillet skal gjenopptas, skriver NTB.

UEFAs neste styremøte avholdes 27. mai, og senest to dager før dette ønsker de redegjørelser fra hver liga om og eventuelt hvordan de ønsker å fullføre sesongen 2019/20, skriver The Times og Sky Sports.

- Ber alle være veldig, veldig forsiktige

FIFAs medisinske sjef Michel D'Hooghe ser uansett ingen muligheter for å gjenoppta fotballen med det aller første, skriver NTB.

I et intervju med Sky Sports er FIFA-toppen klar på at verden ikke er klar for fotballkamper.

- Hvis det er ett eneste øyeblikk og én anledning der høyeste prioritet skal gis til helse og medisin, er det dette. Dette handler ikke om penger, men om liv eller død. Derfor ber jeg alle om å være veldig, veldig forsiktige før de starter opp turneringene igjen, sier belgieren til Sky Sports.

Dermed er det eneste sikre i disse korona-tider fortsatt:

Ingenting er sikkert.

