Premier League starter testing av bytter ved hjernerystelse 6. februar

Fra 6. februar vil Premier League-klubbene kunne få inntil to ekstra bytter ved hjernerystelser. Systemet skal i første omgang testes ut sesongen.

Systemet vil også bli brukt i FA-cupen og i kvinnenes superliga. Testsystemet vil første gang være gjeldende i kampen mellom Aston Villa og Arsenal neste lørdag.

Premier League inngikk tidligere i januar en avtale med Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) om testordning av systemet.

Avtalen innebærer en prøveperiode som gir hvert lag muligheten for to tilleggsbytter per kamp ved eventuelle hodeskader. Motstanderlaget vil i et slikt tilfelle få et ekstra bytte.

Fotballmyndighetene har vært under økende press om å vise en mer proaktiv holdning til håndteringen av hodeskader.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har også godkjent en testordning av hjernerystelse-bytter i klubb-VM i Qatar i neste måned.

