Premier League-stjerne strandet på flyplass foran viktig landskamp

Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang og lagkameratene på det gabonesiske landslaget fikk ingen optimal oppladning til kampen mot Gambia.

Det skriver det britiske nyhetsbyrået Reuters. Saken er gjengitt av blant andre Sky Sports.

Gabon møter Gambia til viktig kvalifiseringskamp til Afrikamesterskapet mandag. Ved ankomst til Gambias hovedstad Banjul oppsto det imidlertid problemer.

Delegasjonen fra Gabon skal ha blitt fortalt at de ikke kunne forlate flyplassen som følge av et administrativt problem. Det førte angivelig til at spillerne måtte sove på gulvet natt til mandag.

Mandag morgen kom så klarsignalet til å reise fra flyplassen etter at saken hadde blitt et tema på myndighetsjobb.

– Bra jobbet CAF, det er som om vi er tilbake på 1990-tallet, skriver Arsenal-stjernen Aubameyang på sin Twitter-profil.

CAF er Det afrikanske fotballforbundet.

– Dette vil ikke demotivere oss, men folk må vite at CAF må ta ansvar. Dette er 2020, og vi vil at Afrika skal vokse, men dette er ikke måten å komme dit, tilføyde han senere.

Gabon har tre poengs luke til Gambia i kvalifiseringen foran mandagens kamp.

(©NTB)

