Premier League-stjerne vil ha slutt på kneling før kamp

Crystal Palace-vingen Wilfried Zaha mener knelingen Premier League-spillerne gjør før kamp er nedlatende. Han sier spillere heller må stå opp for sin hudfarge.

Helt siden antirasisme-kampanjen 'Black Lives Matter' gikk i gang for fullt har spillere, dommere og støtteapparat knelt før hver kamp i for å vise sin støtte.

Nå tar Palace-stjernen Zaha bladet fra munnen.

– Det holder på å bli noe uten mening. Jeg vil ikke knele, jeg vil ikke ha Black Lives Matter på drakten fordi det føles nedlatende, sier han i følge Sky Sports.

Stjernen, som har scoret ni mål i årets sesong i Premier League, sier at knelingen går mot det han lærte som ung.

– Jeg har sagt det før at knelingen er nedlatende. Da jeg vokste opp, lærte foreldrene mine meg at jeg burde være stolt av hudfargen min, og jeg føler at vi heller bør stå opp for oss selv, avslutter han.

