Premier League-stjernene går sammen om hjelpefond for det britiske helsevesenet

Premier League-profilene ønsker å bidra i kampen mot koronaviruset.

Torsdag kveld kom meldingen om at en gruppe Premier League-spillere går sammen for å etablere et hjelpefond under navnet «#PlayersTogether». Initiativet er satt i stand i håp om å samle inn penger til det britiske helsevesenet (NHS).

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er personen bak initiativet som har fått støtte fra flere profilerte Premier League-spillere på sosiale medier kort tid etter at pressemeldingen ble sluppet.

I pressemeldingen står det at initiativet er iverksatt i samarbeid med NHS Charities Together, som er en paraplyorganisasjon for hjelpefond som støtter det britiske helsevesenet.

Frivillighet

I pressemeldingen heter det at dette initiativet er upartisk, og er ikke gjort i samarbeid med noen av 20 klubbene i Premier League.

Videre står det i pressemeldingen at det vil være helt frivillig å donere til veldedigheten, men etableres med den hensikt at helsevesenet kan få den nødvendige støtten i kampen mot koronaviruset.

Spillere som Jordan Hederson (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Fernandinho (Manchester City) og Tim Krul (Norwich) har vært de første til å dele innlegget på Twitter, mens også Manchester United-legenden Gary Neville har vært kjapt ute med å dele det på sin side.

Tiltaket kommer etter at helseminister Matt Hancock var ute og kritiserte spillere for å ikke ta større del i veldedigheten som er nødvendig i kampen mot koronaviruset i Storbritannia. Ifølge The Telegraph skal samtaler rundt dette initiativet ha startet før Hancocks kommentarer.

Avisen skriver videre at det er PFA (den britiske spillerforeningen) som kommer til å ha ansvar for initiativet, og at de spytter inn én million pund, mens spillerforeningens leder, Gordon Taylor, donerer 500.000 pund av egen lomme.

Økonomisk diskusjon

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær var ute i britisk presse på onsdag og mente at det var urettferdig å gjøre spillerne til syndebukker under den pågående pandemien, etter Hancocks kommentarer.

Også Wayne Rooney har vært kritisk til kommentarene fra helseministeren, og har uttalt at han anser det som en skam å henge ut Premier League-profilene under den pågående pandemien.

Premier League kom med et forslag om at spillerne skulle ta et lønnskutt på 30 prosent, som ble møtt med negativitet av den engelske spillerforeningen tidligere denne uken.

Den økonomiske biten i Premier League har blitt et stort tema. Blant annet kan det by på veldig store utfordringer for klubbene i den engelsk toppdivisjonen dersom man ikke får fullført sesongen.

Det er i tillegg blitt spekulert i hvorvidt klubber kan komme til å måtte be sine spillere om å ta lønnskutt, da store deler av inntektene forsvinner som følge av få TV-kamper og inntekter på kampdag.

Blant andre Liverpool, som siden snudde på sin mening, og Tottenham har måttet tåle sterk kritikk for måten de har valgt å forsøke å spare inn penger ved å be britiske myndigheter hjelpe dem med å betale lønninger til de ansatte.

Blant annet supporteralliansen i Tottenham har gått ut mot egen klubb for å ha bedt den britiske staten om å hjelpe til med å betale lønningene til deres ansatte under koronatiden.