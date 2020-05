Premier League-stjerner frykter koronaviruset: - De vil ikke tilbake

Tidligere engelsk landslagsspiss hevder å ha snakket med en rekke bekymrede spillere.

Det jobbes hardt med å få i gang Premier League igjen og det ventes at den engelske toppdivisjonen kan starte opp i midten av juni.

Det er imidlertid fortsatt noen hinder igjen på veien.

Som Nettavisen skrev tidligere denne uken, meldes det at en rekke av Premier League-stjerner er svært skeptiske til å starte opp med fotballkamper igjen allerede i juni.

Spår at halvparten vil bli hjemme

Nå forteller den tidligere Aston Villa- og England-spissen Gabriel Agbonlahor at han har vært i samtaler med en rekke spillere i Premier League som er bekymret.

Han spår at svært mange ikke vil returnere til fotballbanen neste måned.

- 50 prosent kommer kanskje til å si ja, mens 50 prosent vil kanskje si nei. Etter å ha snakket med noen av spillerne i løpet av de siste ukene, så har noen av dem sagt at de ikke ønsker å returnere, mens noen har sagt at de ikke kommer til å returnere, sier Agbonlahor i et intervju med Talksport.

Den tidligere lagkameraten til John Carew i Aston Villa forklarer at han er urolig på vegne av spillerne.

- De kommer til å bli satt i en veldig vanskelig posisjon av klubbene deres. De kommer til å få en telefon der de vil bli spurt om de ønsker å komme tilbake, sier Agbonlahor.

Han spår at klubbene vil bli møtt av spillere som vil være svært tydelig på at de ikke ønsker å returnere.

Han vil ikke navngi noen av spillerne han har snakket med, men forklarer at de synes det er ukomfortabelt måten det hastes med å få fotballen tilbake igjen.

Agbonlahor tror at derfor at veldig mange spillere i Premier League ikke vil bli å se på banen dersom ligaen sparkes i gang igjen i juni.

Aguero skeptisk

Manchester City-stjernen Sergio Aguero er blant dem som har uttalt seg negativt om planene om å starte opp Premier League igjen så fort det lar seg gjøre.

Det samme har West Ham-profil Aaron Cresswell og Brighton-angriper Glenn Murray.

Sistnevnte uttalte senest fredag at han mener det vil være lurt å avvente litt før man starter opp igjen.

I Storbritannia er over 272.000 registrert smittet med covid-19, mens minst 33.000 har dødd av viruset.

Murray mener Premier League vil gjøre lurt i å følge smitteutviklingen i en periode til før man eventuelt bestemmer seg for å starte ligaen igjen.

- Ligaen må fortsette, men hvis vi gir oss selv litt mer tid så vil vi ha lært enda mer om viruset. Vi vil ikke nødvendigvis ha fått en vaksine, men vi vil være bedre forberedt på å takle det hvis noe skulle gå galt, sier Murray.

Det gjenstår å se om Premier League og klubbene som opplever økonomiske utfordringer som følge av den ufrivillige koronapausen, vil lytte til spillerne.