Premier League stoppes etter korona-krisen

Den engelske toppdivisjonen følger omsider flere andre av de store ligaene, og velger nå å stoppe ligaspillet den neste tiden.

Saken oppdateres

Premier League stoppes etter at korona-krisen har nådd Storbritannia. Det bekrefter Premier League selv i en offisiell pressemelding fredag. Kamper som skulle spilles denne helgen blir utsatt, bekreftes det i meldingen.

Det bekreftes også at den engelske ligaen (The English Fooball League), som omfatter blant annet Championship, også stopper sitt ligaspill.

I pressemeldingen går det frem at ligaene vil stoppes i første omgang frem til 3. april, med håp om å gjennomføre serierunden som starter 4. april. Pressemeldingen gir rom for at stoppen i engelsk fotball forlenges. Det betyr dermed at de neste to serierundene i Premier League vil bli utsatt.

- I tillegg vil anbefale klubbene å begrense ikke-essensielle aktiviteter som spillerbesøk, besøk på trening og supportere på treningsbesøk, kommer det frem i den offisielle pressemeldingen fra den engelske ligaen (EFL).

Videre kommer det frem at også kvinnenes Super League og FA Women's Championship også stoppes umiddelbart.

Stopp på kontinentet

Premier League har også valgt å komme med sin egen pressemelding rundt denne situasjonen:

- Etter et møte med hovedaksjognærene i dag ble det enstemmig vedtatt at å stoppe Premier League, med den intensjon om å starte igjen 4. april, etter å ha forhørt seg både medisinsk og sett an forholdene, skriver Premier League.

Dermed følger den engelske toppdivisjonen i fotsporene til Italia (Serie A), Spania (LaLiga) og Frankrike (Ligue 1) om å stoppe ligaspillet sitt den neste tiden. Det har også blitt bekreftet at UEFA-turneringene (Champions League og Europa League) utsettes inntil videre.

Dette er en helomvending fra det som ble rapportert torsdag kveld, da Premier League i en offisiell uttalelse understreket at de kom til å gjennomføre kampene på alle arenaer denne helgen.

Kort tid etter ble det bekreftet at Arsenal-trener Mikel Arteta har testet positivt for koronaviruset, hvilket gjør han til den første profilen i den engelske toppdivisjonen som er offentlig bekreftet smittet. Det er senere bekreftet at kampen mellom Brighton og Arsenal er utsatt.

Krisetiltakene

Kort tid etter Arsenals pressemelding, har også Chelsea bekreftet at stjernespiller Callum Hudson-Odoi har testet positivt for COVID-19, hvilket gjør han til den første spilleren som er offentlig bekreftet smittet.

Dermed kom Premier League med en helomvending torsdag kveld, der de bekreftet at de kom til å kalle klubbene inn til et krisemøte fredag. Det har nå resultert i at seriespillet stoppes den neste perioden.

Senere er det også blitt bekreftet at Everton-spillerne har gått i isolasjon etter at en av deres spillere har vist symptomer på koronasmitte, mens også Leicester har bekreftet at tre av deres spillere er satt i isolasjon.

Torsdag ble det også klart at norsk fotball stoppes, og at seriestarten i Norge vil bli flyttet. I første omgang er seriestart i Eliteserien satt til 15. april.

The Times meldte at Premier League hadde kommet med en rekke krisetiltak for hvordan de skulle håndtere den neste tiden med coronasmitte i Storbritannia, og at engelske myndigheter ønsket at kampene skulle spilles bak lukkede dører.

Supporterne skulle derimot ha tilgang til kampene gjennom strømningstjenester, og at kamptidspunkter fort kunne bli flyttet for at rettighetshavere skulle kunne vise flere kamper samtidig.