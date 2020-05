Premier League-topp etter mandagens møte: - Vi diskuterte for første gang å avslutte sesongen

DISKUTERTE Å AVSLUTTE: Premier League-direktøren Richard Masters avslører at det for første gang ble diskutert å avslutte sesongen, på mandagens møte med PL-klubbene. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Premier League-direktør Richard Masters forteller at klubbene for første gang diskuterte et scenario der sesongen avsluttes, uten at den blir ferdigspilt.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Mandag kom beskjeden fra britiske myndigheter om at det vil bli tillatt å kringkaste sportsarrangementer som finner sted bak lukkede dører, fra og med 1. juni. Det åpner opp for at Premier League-fotballen kan rulle igjen, men det er fremdeles mye som må på plass før det kan skje. Det er nemlig uenighet om flere punkter, særlig bruken av nøytrale baner. Diskuterte å avslutte sesongen Ifølge The Telegraph ble Premier League-direktør Richard Masters bedt om å gå tilbake til myndighetene, for å forhandle nettopp det punktet. Les også: Premier League kan få starte opp igjen 1. juni Avisen hevder nemlig at så mange som 12 av 20 Premier League-klubber i større eller mindre grad krever at kampene skal spilles på lagenes hjemmebaner om mulig. Masters bekreftet etter samtalen med Premier League-klubbene at det for første gang ble diskutert mulighetene for å avslutte sesongen, uten å spille flere kamper. - Det er første gang vi diskuterte avkorting av sesongen. Det er fortsatt målet vårt å spille sesongen ferdig, men det er viktig å diskutere alle alternativer med klubbene våre, sier Masters ifølge AP. VENTER: Mohamed Salah, Sadio Mané og resten av Liverpool-laget styrte mot et suverent ligagull da koronaviruset satte en stopper for sesonginnspurten. Foto: Jon Super (AP) Pågående dialog Klubbene kom ikke til en konklusjon om hvorvidt det betyr at ligaen avgjøres med en poeng-per-kamp-formel, som i Frankrike, der PSG ble kåret til mester. - Alle foretrekker å spille hjemme- og bortekamper hvis det over hodet er mulig. Det tydelig at noen klubber har sterkere meninger rundt dette enn andre. Det er en pågående dialog, og vi er i kontakt med myndighetene og hører på rådene deres, samtidig som vi representerer klubbenes syn i disse diskusjonene, sier Masters. Liverpool ledet Premier League med 25 poeng da Premier league ble stoppet for to måneder siden. Under streken ligger Bournemouth, Aston Villa og Norwich. Bournemouth er à poeng med Watford og West Ham, som er over streken.

Reklame Endelig får du tidenes råeste elsykler i Norge