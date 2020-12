Premier League vil teste ekstra bytte ved hodeskader

Englands toppdivisjon i fotball vil i januar starte en prøveperiode der lag kan erstatte en hodeskadd spiller selv om alle byttene er gjort.

Premier Leagues avgjørelse var ventet. Fra før var det klart at den engelske FA-cupen innfører et ekstra bytte ved hodeskader fra 3. runde, som spilles i januar.

For å unngå at muligheten blir misbrukt, vil motstanderlaget også kunne bytte en spiller samtidig uten at det går utover den vanlige kvoten på tre innbyttere.

For tredje gang fikk ikke storklubbene i Premier League gjennomslag for å ha fem bytter i løpet av en kamp. Det skjer selv om fotballens regelorgan Ifab har godtatt å forlenge ordningen med to ekstra bytter ut 2021 for nasjonale turneringer.

I stedet ble det torsdag vedtatt at Premier League-lag kan fylle benken med ni spillere. Det er to flere enn det som har vært tillatt.

