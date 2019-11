Premier Leauge-klubbene i et fire og en halv time langt VAR-møte: Nå skal de ha tatt en avgjørelse

Bruken av VAR i Premier League har ført til massiv kritikk. Torsdag møttes de 20 klubbene i ligaen for å diskutere. Avgjørelsen som er tatt gir imidlertid få svar.

Det lenge varslede VAR-møtet i Premier League ble avholdt torsdag og ifølge Daily Mail skal representanter for de 20 klubbene ha holdt på i rundt fire og en halv time.

Rundt to av disse timene var satt av til å diskutere med dommersjef Mike Riley.

Ingen store endringer



Konklusjonen er imidlertid at det ikke blir store endringer på bruken av VAR, i hvert fall ikke denne sesongen, skriver avisen at klubbene har tatt en avgjørelse i møtet. Partene skal i stedet være enig om at det må gjøres flere utredninger, før det eventuelt blir tatt grep, selv om de ikke er fornøyd med VAR per i dag.

Et av temaene som ble diskutert er om dommerne skal kunne se situasjoner i reprise selv, på en monitor ved sidelinjen (Referee Review Area), slik som er vanlig i de fleste andre ligaer der VAR er tatt i bruk.

West Ham-styreformann David Gold skal ha uttalt at det er lite støtte for dette blant klubbene i Premier League og sier at han selv «hater tanken» på det.

- Det blir ingen konkrete endringer, sier Gold til Daily Mail på vei ut av møtet.

- Det jeg kan si er at VAR fortsatt skal leve videre i beste velgående. Det var mye diskusjon og vi gjør gode framskritt. Dette er et helt nytt system, så vi er nødt til å være litt mer tålmodige. Vi skal nok få det til, sier Gold til avisen.

Når det gjelder monitorene ved sidelinjen, som altså er flittig brukt i andre ligaer der VAR i bruk, så er disse tilgjengelig på alle arenaer i Premier League.

Så langt har de imidlertid ikke blitt brukt én eneste gang i ligaen.

- Jeg hater tanken på det. Jeg hater tanken på at en dommer, som kanskje har løpt rundt i en time, plutselig må løpe bort til sidelinjen å se på en monitor, sier Gold.

- Jeg er helt klart imot det. Noen har ingen mening, andre er for, men totalt sett føler jeg at flertallet er imot det, sier West Hams styreformann videre.

Kan gå utover ligaens rykte



Daily Mail skriver at det trolig blir en liten endring på måten dommerne kommuniserer med VAR-rommet fra stadion, men ifølge dommersjef Mike Riley skal det ellers være stor enighet om at systemet fortsatt trenger tid og at det skal jobbes for bedre bruk av VAR.

Styreformennene i de 20 Premier League-klubbene skal være enige om at det kan gå utover ligaens gode rykte om de gjør store endringer midt i sesongen.

I forrige uke skrev storavisen The Telegraph at det hadde kommet forslag om å innføre en regel som gir klubbenens managere muligheten til å overprøve en dommeravgjørelse. Det er imidlertid ikke kjent om dette ble diskutert på møtet.

Aston Villa-styreformann Christian Purslow sier etter møtet at VAR er helt nødt til å bli bedre i framtiden.

- Jeg har store bekymringer, men det har alle som var i rommet. Det var en ganske så krevende diskusjon. Vi har gjort det helt klart overfor både dommere og ligaen at fansen er misfornøyd og mange på eiersiden i klubbene mener vi må bli bedre.

Mer informasjon



I en pressemelding fra Premier League blir det slått fast at bilder fra VAR-situasjoner fortsatt vil bli vist på stadion. Det vil også bli offentliggjort mer informasjon rundt avgjørelsene, slik at både spillere, managere, media og fans skal forstå hva som ligger bak.

- Når det gjelder bruken av monitor (Referee Review Area) så ble dette diskutert og det ble lagt vekt på at bruken av dette skal være reservert for episoder som dommeren ikke har sett, eller om VAR kommer med informasjon om noe dommeren ikke har fått med seg. Dette skal være med å sikre at det fortsatt er bra tempo og rytme i kampene, noe som er viktig for klubbene, heter det i pressemeldingen.

VAR er tatt i bruk for første gang i Premier League denne sesongen, men videodømmingsystemet har måttet tåle mye kritikk.

En rekke avgjørelser har fått både spillere, trenere, fans og media til å reagere, og det er bakgrunnen for møtet som ble avholdt med klubbeierne torsdag.