Presset testkapasitet blir Trondheims hodepine under håndball-EM

Trondheims lokale helsemyndigheter venter på en avgjørelse rundt håndball-EM. De frykter smitte kan sette testkapasiteten på harde prøver.

Om få dager vil det komme en avklaring rundt Trondheims status som EM-vert. 3. desember skal Norge spille mot Polen på mesterskapets første dag.

Regjeringen skal ta stilling til om det er forsvarlig å la håndballfesten gå som planlagt på norsk jord.

– Frykter du for økt smitte i Trondheim når 400-500 håndballspillere og -trenere kommer til byen?

– Nå er ikke det helt avklart ennå, men dersom EM blir gjennomført i Trondheim, er det jo en viss risiko for at noen av deltakerne drar med seg smitte. Selv om de har testet negativt 72 timer i forveien, kan de fortsatt være i inkubasjonsfasen. De vil jo være i sin egen «boble», og dermed ha liten risiko for å smitte byens befolkning. Men EM vil binde opp en del ressurser, først og fremst på testing, sier Trondheims kommuneoverlege Tove Røsstad til NTB.

I Trondheim er det blitt testet for koronaviruset som aldri før blant byens vel 200.000 innbyggere.

– Sist uke var vi oppe i 8500 tester. Det var det meste vi noensinne har testet på en uke. Vi har regnet med at det vil bli foretatt drøyt 4000 tester av spillere under et håndball-EM. Støtteapparat og mediefolk kommer i tillegg. Kapasiteten er allerede presset i dag på grunn av den sterke testøkningen de siste par ukene, og vil derfor være sterkt presset med EM, påpeker Røsstad.

– Venter dere på ny smittevernprotokoll fra sentralt holdt?

– Vi venter først og fremst på en avgjørelse om det blir håndball-EM i Trondheim eller ikke, sier kommuneoverlegen.

I Trondheim har 684 personer så langt testet positivt for koronaviruset. I alt seks personer har vært innlagt på St. Olavs hospital, men ikke alle kom fra Trondheim kommune.

