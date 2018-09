Prinsesse Märtha Louise etter travdebuten: – Kjempegøy

Prinsesse Märtha Louise konkurrerte lørdag på travbanen for første gang. Sammen med hesten Kick Off Classic ble hun nest sist under klasseløpshelgen på Bjerke.

Siden en av de andre hestene galopperte, rykket prinsessen opp fra siste til nest sisteplass i travdebuten. Dermed ble hun nummer sju.

– Det var kjempegøy. Jeg følte jeg klarte meg ganske bra taktisk, men hesten hadde ikke noe å gå med på slutten. Man må aldri skylde på hesten. Det er et samarbeid, sa prinsesse Märtha Louise til Rikstoto etter løpet.

Hun lå plassert som nummer to før oppløpet, men ble forbikjørt da det hele skulle avgjøres.

Prinsessen konkurrerte mot noen av Norges fremste travere, deriblant Øyvind Grøstad, Hans Christian Holm og Eirik Høitomt.

Varmblodshesten Kick Off Classic blir til daglig trent av Trond Andersen. Den har kjørt inn nesten 500.000 kroner og vunnet åtte løp hittil i karrieren.

For to uker siden fikk prinsesse Märtha Louise den midlertidige lisensen hun trengte for å delta i lørdagens travløp. Det gjorde hun etter å ha fått både teoretisk og praktisk opplæring. Hun besto prøveløpet uten problemer.

Lisensen gjaldt kun for dette ene løpet.

– Om hun vil kjøre flere, så må hun gjennomgå vårt ordinære lisenskurs. Det er mer omfattende, sa generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap til Equus Media nylig.

(©NTB)

Mest sett siste uken