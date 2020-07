Professor: OL-avlysning vil ramme flere sportsgrener hardt

Flere internasjonale forbund er avhengig av støtte fra IOC. Skulle OL i Tokyo bli avlyst neste sommer vil det ramme dem hardt, mener professor.

– En avlysning av Tokyo-lekene vil være alvorlig for de fleste internasjonale idretter, både økonomisk og sportslig.

Det sa Jean-Loup Chappelet, professor i offentlig ledelse ved Universitet i Lausanne, til nyhetsbyrået AFP. Han har de olympiske lekene som sitt spesialfelt.

Skulle koronapandemien fortsette å være et problem også neste sommer, mener Chappelet at det er bedre at Den internasjonale olympiske komité (IOC) avholder OL i en mindre versjon i stedet for å avlyse helt.

– Jeg tror ikke det vil skje (at Tokyo-OL blir avlyst), da både IOC og den japanske regjeringen vil gjøre alt for at det ikke skjer. Selv om det er i en forenklet versjon, sier Chappelet.

Professoren peker videre på at mesterskapene i 1920 og 1948, i henholdsvis Antwerpen og London, ble avholdt – og ble et sterkt symbol på en tilbakevending på en normal hverdag i etterkant av hver sin verdenskrig.

