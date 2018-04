Proffsyklist fikk hjertestans under Paris-Roubaix

Fikk gjenopplivning i utkanten av løypa.

Den unge belgieren Michael Goolaerts (23) er kjørt til sykehus med hjertestans under den pågående storklassikeren Paris- Roubaix på sykkel.

Flere medier, deriblant TV 2-kommentator Christian Paasche, melder om 23-åringens hjertestans.

Hendelsen fant sted med rundt 150 kilometer til mål langs et av Paris-Roubaix' mange vanskelige brosteinspartier.

Etterpå ble det utført hjertekompresjoner på den unge belgieren der han lå livløs i utkanten av løypa. Tilstanden til den belgiske sykkelproffen er foreløpig ukjent.

Ifølge belgiske Sporza jobber leger med å stabilisere tilstanden hans.

Goolaerts sykler for det prokontinentale belgiske laget Vérandas Willems-Crelan. Søndagens ritt var 23-åringens debut i Paris-Roubaix.

🇫🇷 #PR18 #ParisRoubaix @Paris_Roubaix



Michael Goolaerts was involved in a crash and forced to abandon the race. He was taken to hospital. No further news atm.