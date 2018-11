Protester etter nytt dødsfall i Melbourne Cup

Dyrevernsorganisasjoner protesterte etter at The Cliffsofmoher pådro seg en bruddskade og måtte avlives under galoppklassikeren Melbourne Cup tirsdag.

Hesten tråkket feil og falt etter 600 meter av stayerløpet på en gjennombløt bane. Det er den sjette hesten som har mistet livet i storløpet siden 2013.

– Dette demonstrerer den svært betydelige risiko hester utsettes for i galoppløp, tvitret dyrevernsorganisasjonen RSPCA.

– I løpet av siste år er 119 hester erklært døde på australske veddeløpsbaner. Det er ett dyr hver tredje dag, sa organisasjonen PETA i en uttalelse.

Melbourne Cup er det mest prestisjetunge galoppløp på den sørlige halvkule, med 100.000 tilskuere og millioner av TV-seere. Det er kjent som «løpet som får en nasjon til å stoppe». Løpsdagen, første tirsdag i november, er offentlig fridag i delstaten Victoria.

– Når vi vet at australiere hater dyreplaging, er det grunnleggende uaustralsk å feire en dag hvor hester rutinemessig dør i Melbourne Cup. Mens fridager gir australiere «a break», brekker hester beinet, skrev PETA.

Første seier

Cross Counter førte an i en britisk trippelseier i Melbourne Cup og ga den seiersvante Godolphin-stallen dens første triumf i løpet.

Godolphin har prøvd å vinne storløpet siden 1998, men først tirsdag lyktes det. Den fireårige vallaken var uimotståelig på oppløpet på den regntunge banen seiret med en lengde foran Marmelo. Prince of Arran ble nummer tre.

Favoritten Yucatan ble bare nummer 11.

Heldig

Jockey Kerrin McEvoy noterte sin tredje seier i Melbourne Cup, der vinnerpremien tilsvarer 42 millioner kroner.

– Jeg er heldig som fikk ri denne hesten. Den var forberedt utrolig godt av Godolphin og (trener) Charlie Appleby, sa McEvoy.

Det var ikke bare første Godolphin-seier i Melbourne Cup, det var første seier for en hest trent i England.

(©NTB)

Mest sett siste uken