PSG kollapset i Neymars comeback

Paris Saint-Germain styrte mot nok en seier, men etter pause snudde Monaco kampen med tre mål og vant 3-2. Cesc Fàbregas avgjorde på en sen straffe.

Dermed stoppet PSGs seiersrekke i fransk Ligue 1 på åtte kamper. Den niende syntes å være nokså trygg etter Kylian Mbappés to scoringer i det 25. og 37. minutt, men Kevin Volland skulle skape full spenning igjen etter sidebyttet.

Tyskeren gjorde Monacos to første mål med et snaut kvarters mellomrom. Og seks minutter før slutt fikk vertene straffe samtidig som PSG-stopper Abdou Diallo ble utvist.

Fàbregas gikk bort til straffemerket og fullførte Monacos kruttsterke vending. Den tidligere Premier League-stjernen slapp til som innbytter ved starten av 2. omgang.

PSG satt innpå Neymar etter en times spill i fyrstedømmet. Det var hans første kamp på en vel måned, men brasilianeren greide ikke å utgjøre en forskjell for serielederne. Hovedstadslaget hadde for øvrig to scoringer annullert etter videodømming.

Mbappé jaktet fredag på sitt 100. mål for Paris Saint-Germain, men det ble bare nesten. Han står nå med 99 etter sine to fulltreffere mot gamleklubben.

PSG topper tabellen fire poeng foran tabelltoer Monaco.

(©NTB)

