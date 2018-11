PSG må vente på avklaring om Neymar og Mbappé

Onsdagens undersøkelser ga ingen avklaring om hvor alvorlige skadene til PSG-stjernene Neymar og Kylian Mbappé.

Begge kom tilbake fra landslagsspill med skader. Mbappé falt tungt på skulderen i Frankrikes seier over Uruguay på Stade de France, mens Neymar måtte ut tidlig i Brasils kamp mot Kamerun med en muskelskade i lysken.

Paris Saint-Germain-trener Thomas Tuchel håpet å få klar beskjed fra legene onsdag, en uke før den viktige mesterligakampen mot Liverpool. I stedet fikk han beskjed om å smøre seg med tålmodighet. Først etter 48 timers hvile og behandling kan skadene vurderes ordentlig, var beskjeden.

Legene konstaterte at Mbappé har en støtskade i skulderen og Neymar et problem med muskelen i høyre lyske, men det visste man for så vidt fra før.

Neymar måtte få behandling allerede etter fem minutter av tirsdagens landskamp i engelske Milton Keynes, og han haltet ut rett etterpå mens publikum buet. Landslagslege Rodrigo Lasmar sa at han ikke trodde det var alvorlig.

– Han kjente ubehag. Det må undersøkes, men det er neppe alvorlig, sa legen etter Brasils 1-0-seier. Samme vurdering hadde Neymar selv i en Instagram-melding.

Mbappé falt på skulderen etter en duell med Uruguays keeper Martín Campaña da VM-vinnerne avsluttet året med 1-0 over Uruguay.

Trolig må både Neymar og Mbappé stå over lørdagens seriekamp mot Toulouse, men det store spørsmålet er om de kan spille mesterligakampen på Parc des Princes neste uke.

(©NTB)

Mest sett siste uken