PSG-presidenten frikjent i korrupsjonsrettssak

PSG-toppen Nasser al-Khelaifi og tidligere FIFA-generalsekretær Jerome Valcke unngår begge fengselsstraff i rettssaken om kjøp av TV-rettigheter til fotball-VM.

Begge de to fotballtoppene var tiltalt for medvirkning til korrupsjon etter påstander om at Valcke skulle ha fått hjelp av al-Khelaifi til å kjøpe en luksusvilla på Sardinia. Dette skal ha skjedd samtidig som TV-selskapet BeIN Sports, der al-Khelaifi er styreleder, forhandlet om rettighetene til å vise fotball-VM i 2026 og 2030 i Nord-Afrika og Midtøsten.

Beslutningen fra domstolen i sveitsiske Bellinzona kom fredag. Al-Khelaifi frikjennes, mens Valcke dømmes til 120 dagers betinget fengsel for et sekundært tiltalepunkt.

I tillegg til å være styreleder i BeIN sports, er al-Khelaifi blant annet president i fotballklubben Paris Saint-Germain, styreleder i Qatar Sports Investments og president i Qatars tennisforbund.

(©NTB)