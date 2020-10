PSG-spillernes oppførsel vakte reaksjoner. Nå letter Haaland på sløret

Erling Braut Haaland sier han fikk en liten vekker etter at PSG-stjernene valgte å feire Champions League-avansement ved å imitere ham.

Det avslører nordmannen i den nyeste episoden av podkasten «Topp 3 med Mads Hansen og Rasmus Wold».

Superstjernene fra den franske hovedstaden hadde nettopp avansert i Champions League da de, med Neymar og Kylian Mbappé i spissen, satte seg samlet ned i lotusstilling på banen.

Les også: Mbappé håner Haaland. Det får engelsk stjerne til å se rødt

VAKTE OPPSIKT: Denne feiringen, som Haaland dro fram etter å ha scoret i hjemmeoppgjøret, bet PSG-stjernene seg merke i. Foto: Martin Meissner (AP)

Opptrinnet var en klar referanse til Erling Braut Haaland, som i det motsatte oppgjøret hadde feiret med nettopp en slik positur etter å ha satt ballen i mål.

PSG-spillernes påfunn vakte kraftige reaksjoner i fotballverdenen, og sørget blant annet at de fikk en advarsel fra UEFA.

Også Gary Lineker reagerte kraftig på oppførselen til PSG-stjernene.

Haaland selv har tidligere avvæpnet opptrinnet ved å si at han synes det var fint å se Neymar & co. gjøre det, ettersom de «hjalp ham med å få meditasjon ut i verden og vise at det er en viktig ting.»

Også i podkasten til Hansen og Wold påpeker landslagsstjernen at han egentlig synes PSG-påfunnet var en positiv greie, men erkjenner at det ble en liten oppvekker for ham.

PSG-opptrinnet kom etter at Haaland gikk målløs av banen i 0-2-tapet på Parc de Princes.

- Det var kjipt at vi tapte og det ødela ganske mye, men at de gutta gjorde det... jeg fikk et lite slag i trynet og tenkte «okay, jeg er kommet opp i den klassen, da vet jeg det». Så jeg fikk en liten «realiy check».

- Skjønte du at du hadde tatt neste steg i karrieren når Neymar og Mbappé satt og hånet deg fordi de slå deg?, spør Wold om i podkasten.

- Du har jo sett folk imitere andre, og jeg synes rett og slett det var litt kult, forteller Haaland.

Dortmund-stjernen snakker blant også om det første oppgjøret mot PSG, da han scoret to mål. Det siste var en real kanonkule fra langt hold, og den norske unggutten omtaler scoringsøyeblikket som det beste han noen gang har opplevd.