PSG-stjerne Ander Herrera med avsløring rundt Haaland-hånet: - Såret stoltheten vår

Flere reagerte sterkt på at stjerner som Kylian Mbappé og Neymar ertet Erling Braut Haaland.



Det var etter returoppgjøret i Champions Leagues åttedelsfinale, der Paris Saint-Germain sendte ut Borussia Dortmund, at flere av PSGs store stjerner hånet den norske 19-åringen.

Haaland har nemlig blitt kjent for sin meditasjonsfeiring, og vartet opp med denne etter at han hamret ballen i mål i det første oppgjøret mot pariserne.

Feiringen, samt oppførselen fra Dortmund, skal nemlig ha satt sinnene skikkelig i kok hos PSGs aller største stjerner.

Twitter-meldingene

Ifølge deres spanske midtbanespiller, Ander Herrera, skal nemlig oppførselen til franskmennene ha vært et diskusjonstema etter det første oppgjøret:

- I en første kampen så feiret de åpenlyst, og la ut et par uheldige meldinger på sin offisielle Twitter-konto som såret stoltheten vår, sier Herrera i et intervju med spanske Cadena COPE, som er videreformidlet av Marca.

Han viser til flere meldinger fra Dortmund engelske konto, der de blant annet hevder at «de ikke kjøper superstjerner, de lager dem», som ikke ble godt mottatt av Kylian Mbappé og Neymar, som er tidenes to dyreste fotballspillere.

I flere av meldingene på sosiale medier var nemlig Haaland veldig fremtredende, og spesielt også feiringen til nordmannen, etter å ha hamret inn 2-1-scoringen i det første oppgjøret.

Det har senere kommet frem at Neymar skal ha planlagt hevnen mot Haaland, mens blant andre Gary Lineker gikk hardt ut mot Kylian Mbappés oppførsel som følge av oppgkøret.

Selv tar Herrera et mer nøkternt blikk på det hele:

- Det er ikke spesielt lurt å gjøre Neymar og Mbappé forbanna, sier den spanske 30-åringen i intervjuet.

Såpass langt gikk håningen av Haaland at UEFA valgte å gi PSG en egen advarsel for kopieringen av feiringen.

HÅNLIG FEIRING? Paris Saint Germain holdt Dortmund-spiss Erling Braut Haaland unna flere scoringer og satte inn to mål selv. Så feiret de avansementet i Champions League på denje måten Foto: Skjermdump (RMC sport / Twitter)

Det var nemlig etter kampen at flere av PSGs stjerner satte seg ned på banen og kjørte feiringen som Haaland har blitt kjent for denne sesongen både i Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund.

PSG er videre i Champions League etter at de vant 2-0 i returoppgjøret, og dermed 3-2 sammenlagt over to kamper.

Meditasjon

Haaland selv har blitt spurt om den nå smått famøse hendelsen, og at superstjernene hånet ham.

Han fortalte ESPN, i et intervju videreført av Marca, at han heller er takknemlig for at stjernene valgte å hjelpe ham med å spre det han anser som et viktig budskap:

- Jeg mener de hjalp meg med å få meditasjon ut til verden, og vise hele verden at det er en viktig ting. Så jeg er veldig takknemlig for at de hjalp meg med det, sa Haaland.

Neymar gikk faktisk såpass langt at han gikk ut på sin egen Instagram-side, og la ut et bilde der han kjørte Haalands feiring. Brasilianeren følges av 138 millioner på sosiale medier.

Neymar og PSG er videre i Champions League, slik nevnt, selv om turneringen midlertidig er stoppet grunnet korona-pandemien som herjer på verdensbasis.

Den franske toppdivisjonen er permanent stoppet for sesongen 2019/2020, og det franske fotballforbundet har allerede utropt PSG til seriemestre.

Det betyr at den brasilianske superstjernen har vunnet Ligue 1 i alle av sine tre sesonger i den franske hovedstaden.

Han signerte nemlig fra Barcelona sommeren 2017, for smått spinnville 222 millioner euro. Overgangssummen er fortsatt tidenes høyest som er betalt for en fotballspiller.