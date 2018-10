Litt over en uke etter Paris Saint-Germains 6-1-slakt av Røde Stjerne settes mesterligakampen i fotball under lupen. Det er frykt for at oppgjøret var fikset.

Det sier kilder som er tett på etterforskningen av saken til nyhetsbyrået AFP. En leder i Røde Stjerne skal ha satset 5 millioner euro (46 millioner kroner) på at det serbiske laget skulle tape bortekampen med fem mål, skriver den franske avisen L'Équipe.

PSG ledet den aktuelle kampen 4-0 ved pause. Det sto 5-0 etter 70 minutter. Så reduserte Røde Stjerne en gang før Neymar fastsatte sluttresultatet til 6-1 etter 81 minutter da han fullbyrdet sitt hattrick.

Røde Stjerne, som er tilbake i den gjeveste europacupen for første gang siden 1992, spilte 0-0 hjemme mot italienske Napoli i mesterligaåpningen i september. Den serbiske klubben vant mesterligaens forgjenger, serievinnercupen, i 1991.

UEFA skal ha fått et tips i dagene før avspark om at det kunne være mistenkelige innsatser på utfallet av kampen. Fransk økokrim har så langt nektet å kommentere saken.

Liverpool er Røde Stjernes neste motstander i mesterligaen. Oppgjøret spilles på Anfield onsdag 24. oktober.

(©NTB)

