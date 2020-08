PSG til Champions League-finale etter å ha feid RB Leipzig av banen

Nå blir Bayern München eller Lyon motstander i finalen søndag.

RB LEIPZIG - PARIS SAINT-GERMAIN 0-3:

Paris Saint-Germain er for første gang klare for Champions League-finale etter at RB Leipzig ble slått 3-0 på Estadio da Luz i Lisboa tirsdag.

Marquinhos, Angel Di Maria og Juan Bernat scoret målene for det franske storlaget, som møter vinneren av den andre semifinalen mellom Bayern München og Lyon i finalen.

Mener scoring burde vært annullert

På stillingen 2-0 etter pause, var RB Leipzig fullt på høyde med PSG, men så kom franskmennenes tredje scoring - en scoring som burde vært annullert ifølge Brede Hangeland i TV 2s studio.

Bildene TV 2 hadde funnet fram av situasjonen viste nemlig at Herrera kakket borti hælen til Nordi Mukiele, da Leipzig-forsvareren skulle klarere.

FELT: Nordi Mukiele får en kakk på hælen av Ander Herrera og går over ende før PSG går opp til 3-0. Foto: (Skjermdump Viaplay)

- Det så ut som tidenes filming i utgangspunktet, men de har en kjempesak. Det burde ha vært avblåst for frispark, sier Hangeland.

- Når du løper som Mukiele gjør der og får en bitteliten berøring, kommer du ut av balanse. Han skal klarere, så hopper Herrera inn, og han faller. Det forundrer meg at den ikke blir tatt av VAR, fortsatte Hangeland.

PSG-dominans

Det var imidlertid slett ikke ufjortjent at det var PSG som sikret seg finalebilletten.

Allerede etter seks minutters spill fikk Neymar en stor mulighet til å gi PSG ledelsen. Avslutningen med utsiden av foten gikk imidlertid i stolpen og ut alene med keeper Peter Gulacsi.

13 minutter var spilt da en fotrapp Neymar skaffet franskmennene frispark ute på venstresiden. Angel Di Maria svingte inn et perfekt innlegg, som Marquinhos vakkert headet inn til 1-0.

Keepertabbe

Like før pause økte Di Maria ledelsen for PSG etter at Gulasci forsøkte å sette i gang kort bakfra.

Pasningen gikk imidlertid rett i beina på Leandro Paredes, som igjen fant Neymar. Brasilianeren flikket ballen lekkert videre til Di Maria, som enkelt kunne sette inn 2-0.

HERJET: Angel Di Maria og Neymar gjorde livet surt for Leipzig-forsvaret tirsdag. Foto: David Ramos (AP)

Etter 56 minutter drepte PSG kampen og nok en gang spilte Di Maria en avgjørende rolle. Argentineren slo ballen inn fra venstre og Juan Bernat kunne heade inn 3-0 via Gulasci.

Scoringen ble sjekket av VAR på grunn av et mulig frispark til Leipzig i forkant, men ble stående.

Dermed er Paris-laget klare for Champions League-finale førstkommende søndag.

Det er naturlig nok Angel Di Maria godt fornøyd med.

- Vi spiste dem opp minutt for minutt. Det kommer til å bli vanskelig å sove mellom nå og finalen. Vi jobbet hardt kampen gjennom og viste at vi fortjener å være her, sa Di Maria ifølge BBC.