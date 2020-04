PSG utnevnt til franske seriemestere, nedrykk for to norske spillere

Den franske fotballsesongen 2019/2020 er erklært ferdigspilt, og Paris Saint-Germain er utnevnt til seriemester.

Ligaforeningen og klubbene gikk for denne løsningen under torsdagens avstemning. PSG er franske seriemestere for niende gang på rad.

PSG toppet tabellen med 12 poeng ned til Marseille da serien ble satt på vent i midten av mars på grunn av utbruddet av koronaviruset. Viruset har tatt livet av mer enn 24.000 mennesker i Frankrike.

Ligaens avklaring kom etter at Frankrikes statsminister Édouard Philippe onsdag kom med meldingen om at de profesjonelle ligaene ikke kunne restarte sesongen grunnet pandemien som har rammet verden.

Det gjensto ti serierunder da serien ble stanset i mars.

Torsdagens beslutning betyr også at det blir nedrykk for Toulouse og Amiens. Norske Ruben Gabrielsen spiller for Toulouse, mens Haitam Aleesami rykker ned med Amiens.

Lorient og Lens rykker opp til øverste nivå.

Årets franske toppscorer ble Kylian Mbappé. Han gjentok dermed bedriften fra sist sesong. Mbappe scoret 18 mål og delte tittelen med Monacos Wissam Ben Yadder.

(©NTB)