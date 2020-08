PSG videre med et nødskrik. Snudde kampen på overtid

Etter et massivt press mot Atalanta-målet i 90 minutter fikk PSG uttelling på overtid.

ATALANTA - PSG 1-2:

Det så lenge ut til at askeladden Atalanta skulle slå ut PSG, men slik ble det ikke.

På overtid sendte Marquinhos og den tidligere Stoke-spilleren Choupo-Moting PSG videre.

Underdogen Atalanta tok ledelsen i første omgang med Pasalic, og sto imot PSG sitt stjernegalleri i 90 minutter, men det holdt akkurat ikke for italienerne, som har sjarmert hele fotball-Europa denne sesongen.

Med en enorm snuoperasjon på overtid er det PSG som er videre til semifinalen i Champions League.

Og det manglet ikke på mulighetene for PSG, og spesielt Neymar hadde nok sovet dårlig om PSG ikke hadde klart å snu kampen. Brasilianeren brant flere store sjanser i løpet av kampen, men heldigvis for superstjerna dukket Marquinhos og Choupo-Moting opp på overtid.

PSG har brukt enormt med penger de siste årene, og det store målet har hele tiden vært å vinne Champions League. Nå er de nærmere det målet enn noensinne, etter å ha slått ut sjarmørlaget Atalanta.

Og på papiret var det ikke tvil om at det var David mot Goliat. Kontrastene mellom de to klubbene er store. PSG er en pengemaskin med Qatar i ryggen. I 2017 betalte de 220 millioner euro for Neymar, som fortsatt er verdens dyreste overgang i fotballhistorien.

Atalanta sin dyreste spiller noen sinne er Duvan Zapata, som kostet 26 millioner euro. Neymar koster faktisk mer enn hele Atalanta-troppen til sammen.

Neymar med mega-bom

Begge lagene manglet flere viktige spillere i den viktige kvartfinalen. Di Maria var suspendert, Verratti og Kurzawa skadet, og Mbappe usikker for PSG. Atalanta manglet Ilicic og førstekeeper Gollini.

Men det tok likevel ikke lang tid før både Atalanta og PSG kom til sjanser i sesongens første kvartfinale i Champions League. Først var det Gomez som testet Navas i PSG-buret, men keeperen reddet greit.

Og så smalt det plutselig i andre enden også. Litt ut av det blå ble Neymar spilt alene gjennom med keeper, med et halsende Atalanta-forsvar bak seg løpende for livet for å ta han igjen.

Ved rundt straffemerket skulle Neymar bare plassere ballen enkelt i mål alene med keeper, men brasilianeren sleivet så til de grader. Ballen gikk nesten to meter til side for mål, og Neymars lagkamerater på benken kunne ikke tro sine egne øyne.

- Ekstremt svak avslutning. Han er i en drømmeposisjon. Det er ikke til å tro, var TV2 sin ekspertkommentator Petter Myhre sin reaksjon da reprisene ble finstudert.

Atalanta slo til

Etter rundt 11 minutter var Hateboer nære på for italienerne. Gomez løftet ballen inn i feltet, der Hateboer kom stormende inn og kastet seg etter ballen og headet den via bakken, men Navas fikk en finger på ballen.

Litt senere satte Neymar på turboen igjen. Han skar inn fra venstre i banen, men så bommet han skikkelig igjen, og det var ikke godt å si om han prøvde seg på et skudd eller et innlegg. Han bommet ihvertfall på begge deler.

Og i det 26. minutt kom kampens første scoring, og den gikk til Atalanta. Pasalic reagerte raskest da ballen landet like ved han, litt skrått til høyre i sekstenmeteren. Pasalic curlet ballen i en perfekt bue med venstrefoten, utagbart for Navas, og i mål.

JUBEL: Mario Pasalic kunne juble for scoring midtveis i første omgang. Foto: David Ramos (AP)

Neymar våknet som følge av Atalantas 1-0-scoring, og viste frem sine kunster. Først kjørte han en lekker tunnel på vei framover i banen, før han dro seg innover i banen. Når han var cirka rett foran mål fyrte han avgårde, men ballen gikk utenfor.

Og rett før pause fikk Neymar en ny stor mulighet. Han snappet et kort tilbakespill, og fra en noe spiss vinkel skulle han bare hamre ballen i mål, men slik gikk det ikke. Kula sklei av foten og endte på tribunen, i det som var en frustrerende omgang for stjernespilleren, noe også fotballekspert Morten Langli påpekte på Twitter.

På overtid skulle det skje

I andre omgang skulle det meste av spillet foregå på Atalanta sin halvdel, ettersom PSG presset hardt på for utligning.

Men omgangens første sjanse gikk til Atalanta. Djimsiti kom stormende på fem meter, men klarte ikke styre skuddet på mål og ballen gikk i nettveggen.

Da tok PSG-trener Thomas Tuchel grep. Kylian Mbappe, som har slitt med en skade siden cupfinalen mot Saint-Etienne i slutten av juli, ble sendt innpå.

I det klokka passerte 70 minutter heiv Tuchel innpå enda mer offensivt skyts, da Draxler og Paredes kom inn for Gueye og Ander Herrera.

Og bare noen sekunder senere introduserte innbytterne seg. Paredes spilte fri Mbappe på venstresida, og franskmannen kom alene med keeper fra spiss vinkel. Mbappe prøvde å lure ballen i mål, men Sportiello avverget med føttene.

Noen minutter senere kom Neymar nok en gang i en god skuddposisjon, men nok en gang ble skuddet ufarlig for Atalanta. Brasilianerens forsøk ble for slapt.

PSG sitt stjernegalleri kom med sjanser på løpende bånd mot slutten, anført av Mbappe og Neymar, men Atalantas andrekeeper Sportiello sto imot.

Men etter 90 minutter klarte ikke Sportiello å stå imot lenger. Presset til PSG ga resultat til slutt.

På to minutter snudde PSG kampen totalt. I det 90. minutt styrte Marquinhos inn 1-1, og to minutter senere satte Choupo-Moting, av alle, inn 2-1 for PSG.

I semifinalen møter PSG vinneren av kvartfinalen mellom RB Leipzig og Atletico Madrid. Den kvartfinalen spilles torsdag klokken 21.