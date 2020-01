PSGs toppscorer ønsker seg bort

Edinson Cavani har gitt uttrykk for at han ønsker å forlate PSG. Parisklubben sier de nå vurderer om spissen skal få sitt ønske oppfylt.

PSGs sportsdirektør Leonardo bekrefter at den uruguayanske spissen ønsker å forlate den franske storklubben.

– Han har spurt om å få forlate oss. Vi vurderer forespørselen nå, sa Leonardo som også bekreftet at Atlético Madrid har kommet med en forespørsel om å hente angrepsspilleren.

Sportsdirektøren sier han ikke ønsker at Cavani forlater klubben, men at de vurderer forespørselen på grunn av at de har stor respekt for spilleren.

Cavani er den mestscorende spilleren i klubbens historie med sine 198 mål, men har mistet plassen på laget til Mauro Icardi, som er på lån fra Inter.

PSG-trener Thomas Tuchel sier at han håper han har 32-åringen i stallen også etter at overgangsvinduet stenger i slutten av januar.

– Hvis vi ønsker å nå våre mål og vinne så mange trofeer som mulig, så er det best at vi beholder Cavani sier Tuchel.

Cavanis kontrakt med PSG strekker seg fram til sommeren.

