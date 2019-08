PSV slo Haugesund i Europaliga-kvaliken

Tap for Haugesund i første av to oppgjør mot PSV.

FK Haugesund - PSV 0-1

Midt i hysteriet kjent som deadline day, var det også heldigvis litt ordentlig fotball som skulle spilles. Haugesunds Europa-eventyr førte PSV til Haugesund Stadion på en solfylt torsdag.

Nettavisen viste Haugesunds oppgjør mot storlaget via direktesport.no.

Bortemål mot spillets gang

Haugesund startet oppgjøret mot PSV like intensivt som man kunne ønske seg, og noterte seg også for kampens første (halv)sjanse.

Niklas Sandberg forserte flott oppover i banen, og slo en frekk pasning mot bakrom, som førte til at Timo Baumgartl måtte varte opp med en litt klønete klarering, som gikk over mål.

Haugesund opprettholdt et godt press, og tidvis var det imponerende å se Eliteserie-laget trille ball rundt etablerte PSV-stjerner.

Dessverre så er ikke fotballen alltid rettferdig, og etter 22 minutter ble bortelaget tildelt et helt korrekt straffespark. Steven Bergwijn dro noen frekke vendinger i Haugesund-boksen, og en noe klumsete involering fra Douglas Bergqvist resulterte i hands.

Bergwijn tok straffesparket selv, og gjorde absolutt ingen feil fra elleve meter. Bergwvist fikk for øvrig gult kort i situasjonen.

FEIRING: PSV Eindhoven-spillere jubler etter 1-0 målet i kvalifiseringskampen til Europa League i fotball mellom FK Haugesund og PSV Eindhoven på Haugesund stadion. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Målet kom på et svært uheldig tidspunkt for hjemmelaget, som hadde hatt god kontroll på gjestene så langt. Etter målet ble det en langt mer åpen affære, og begge lag kom til brukbare muligheter.

Nærmest var kanskje Haugesund, ikke lenge før hvilen.

Desler slo et frekt innlegg, men hverken Ibrahim eller Velde var påskrudd nok til å være der ballen havnet. En svært god mulighet for vertene forsvant dermed i ingenting.

Skudd med løsammunisjon

Haugesund startet kampens andre omgang omtrent like friskt som den frøste, men det var tydelig at gjestene var hakket mer forberedt på hva som ventet denne gangen.

Etter 57 minutter kom Ibrahima Koné inn for Haugesund, og bare minuttet senere kom spissen til en brukbar skuddmulighet, men ballen endte godt og vel opp på rad z.

Bare minutter senere skulle hjemmelaget notere seg for en noe større sjanse, denne gangen ved Kristoffer Velde, som også ville teste skuddfoten. Dessverre for hjemmelaget gikk skuddet like over og til side for mål.

Da kampen var 67 minutter gammel var det igjen klart for en stor Haugesund-mulighet, og igjen var Velde sentral i det som skjedde. Innlegget langs bakken fra vingen var presist, og Sandbergs forsøk med hælen hadde skapt overskrifter - hadde bare ballen endt i nettmaskene.

Det gjorde den ikke.

Resten av omgangen handlet i stor grad om et Haugesund lag som forsøkte å etablere seg høyt i banen, mot et PSV-lag som så stadig mer komfortable ut med tingenes tilstand.

- Det er ikke helt svart, sa kommentator Vidar Levinsen da dommeren blåste av for full tid, og skal vi bedømme ut fra torsdagens 90 minutter, kunne han ikke hatt mer rett.

Returoppgjøret mellom de to lagene spilles allerede på torsdag. Skulle Haugesund da gjøre det helt store, er det Austria Wien eller Apollon Limassol som venter i neste runde.