Publikum vender Høgmo ryggen i skjebnekamp

Interessen for Per-Mathias Høgmo og Fredrikstads desperate kamp mot KFUM lørdag er svært laber med snaut 900 solgte billetter.

Sammenlagtvinneren spiller om opprykk mot tredjejumboen i 1. divisjon. FFK tapte 0-3 i bortekampen. Det er ikke mange som tror at østfoldingene kan snu det.

Selv nærmest fotballgale Fredrikstad lar seg ikke tenne av et slikt utgangspunkt. – Jeg har et håp om at vi kan komme opp i 2000 tilskuere, men har forståelse om vi ikke helt klarer det, sier billett- og supporteransvarlig i FFK, Hanne Raae-Hermansen, til NTB.

– Vi har vunnet 4-0 her før, så det kan skje, sier Hermansen.

Klubben hadde 5691 tilskuere i serieåpningen mot Asker i april. Det ga 1-0-seier og håp om direkte opprykk. Det gikk ikke.

Raufoss vant avdelingen og feiret plass i 1. divisjon tidligere i høst. FFK har et budsjett på vel 22 millioner kroner mot KFUMs 2,6.

