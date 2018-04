Punktering ødela for Mikkelsen

En punktering på den sjette etappen ødela for mye for Andreas Mikkelsen under første dag av Rally Argentina.

Nordmannen kjempet helt i teten fram til punktering, men falt av lasset etter uhellet. Etter fredagens åtte fartsprøver er han på 7.-plass med 58,5 sekunder opp til ledende Ott Tänak fra Estland.

– Det er veldig mye steiner som er kommet ut i veien. Jeg gjør så godt jeg kan med å styre unna, men det ødelegger litt for rytmen, sa Mikkelsen etter fartsetappe tre.

På den sjette kom punkteringen som kostet ham rundt 40 sekunder. Med bare ett reservehjul i bilen, måtte nordmannen ta det nokså rolig på de to siste etappene fredag.

– Vi måtte ha i bakhodet at vi ikke hadde flere reservehjul, og med enda en punktering ville vi vært ute av løpet. Derfor ble ikke den andre loopen slik vi hadde håpet, sa Mikkelsen.

Kris Meeke følger på 2.-plass med 22, 7 sekunder opp til teten. Thierry Neuville fra Belgia er på 3.-plass. Han har 28,6 sekunder opp til Neuville.

Rallyet fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

(©NTB)

