Putin gratulerte UFC-mester Khabib Nurmagomedov etter seieren mot Conor McGregor

Russlands president Vladimir Putin har møtt og forsvarer landets UFC-mester Khahib Nurmagomedov.

Putin støtter opp om Nurmagomedovs heller ville oppførsel etter at han hadde klappet ut den irske verdensstjernen Conor McGregor inne i buret.

Etter seieren hoppet russeren over UFC-buret for å angripe McGregors støttespillere som han mente hadde fornærmet ham.

Samtidig var det to menn fra Nurmagomedovs lag som hoppet over gjerdet og gikk til i strupen på McGregor.

MMA-kampen i Las Vegas fikk en frisk avslutning.

DENG: Khabib Numagomedov dominerte kampen mot Conor McGregor.

Tidligere har UFCs lettvektsmester gjort det klart at den russiske presidenten ringte ham etter det kontroversielle oppgjøret. Onsdag møttes de to.

Nurmagomedov sa til Putin at han var lei seg for det som skjedde i etterkant av kampen og at han mistet kontrollen over seg selv. Han fortalte at han hadde hørt noen komme med fornærmende tilrop om hans egen far og Russland som nasjon.

Putin spøkte med UFC-mesteren og sa at han håpet at faren hans ikke straffet ham for hardt etter hendelsen i Las Vegas.

Putin sa at «alle ville ha hoppet ut av buret på samme vis om de hadde hørt det samme som Nurmagomedov gjorde».

